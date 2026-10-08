Bà Nguyễn Thị Phương Thảo trở lại vị trí người giàu thứ 2 Việt Nam

Biến động thứ hạng liên tục giữa bà Nguyễn Thị Phương Thảo và bà Phạm Thu Hương cho thấy mức độ nhạy cảm của bảng xếp hạng tỷ phú Forbes trước biến động thị trường chứng khoán.

Bảng xếp hạng tỷ phú USD Việt Nam tiếp tục ghi nhận xáo trộn sau phiên giao dịch chứng khoán ngày 8/10 khi bà Nguyễn Thị Phương Thảo, Chủ tịch Vietjet Air (HoSE: VJC), một lần nữa vượt bà Phạm Thu Hương, Phó chủ tịch Tập đoàn Vingroup (HoSE: VIC), để trở thành người giàu thứ hai Việt Nam, chỉ sau tỷ phú Phạm Nhật Vượng.

Đáng chú ý, cả 2 nữ doanh nhân đều ghi nhận tài sản sụt giảm trong ngày, song mức giảm có sự chênh lệch đáng kể.

Theo số liệu Forbes cập nhật sau phiên giao dịch ngày 8/10, khối tài sản của bà Nguyễn Thị Phương Thảo giảm 8 triệu USD , xuống còn 4,1 tỷ USD . Trong khi đó, bà Phạm Thu Hương mất tới 70 triệu USD trong ngày, đưa tổng tài sản về mức 4 tỷ USD .

Như vậy, tài sản của Chủ tịch Vietjet hiện cao hơn Phó chủ tịch Vingroup khoảng 100 triệu USD .

Trước đó, vị trí người giàu thứ hai Việt Nam đã liên tục đổi chủ giữa 2 nữ doanh nhân. Ngày 6/10, bà Hương từng vượt bà Thảo để giành vị trí này, nhưng khoảng cách tài sản giữa 2 người không lớn. Đến cuối phiên 8/10, thứ hạng tiếp tục đảo chiều.

Bà Phạm Thu Hương hiện là Phó chủ tịch Vingroup, đồng thời là vợ Chủ tịch Vingroup Phạm Nhật Vượng. Nữ doanh nhân đang trực tiếp sở hữu hơn 341 triệu cổ phiếu VIC, tương đương khoảng 4,4% vốn tập đoàn.

Ngoài phần vốn tại Vingroup, bà Hương còn nắm giữ 148,3 triệu cổ phiếu LPB của LPBank, tương ứng tỷ lệ sở hữu 4,965% vốn ngân hàng.

Trong phiên giao dịch 8/10, cổ phiếu VIC giảm 0,9 %, trở thành một trong những mã tác động tiêu cực nhất đến VN-Index. Cùng chiều, LPB giảm mạnh hơn với mức điều chỉnh 3,2%.

Với lượng cổ phần nắm giữ, mỗi biến động 1.000 đồng của thị giá VIC sẽ khiến giá trị thị trường số cổ phiếu do bà Hương sở hữu thay đổi khoảng 341 tỷ đồng . Trong khi đó, biến động tương tự tại LPB làm thay đổi giá trị khoản đầu tư này khoảng 148 tỷ đồng .

Bà Nguyễn Thị Phương Thảo đang là tỷ phú giàu thứ hai Việt Nam. Ảnh: Forbes.

Việc cả 2 cổ phiếu cùng giảm giá trong phiên 8/10 đã gây sức ép lên giá trị các khoản đầu tư niêm yết của nữ doanh nhân.

Đáng chú ý, bà Hương mới được Forbes đưa vào danh sách tỷ phú USD Việt Nam hồi tháng 2 năm nay với khối tài sản ban đầu khoảng 2,2 tỷ USD . Đà tăng mạnh của cổ phiếu Vingroup trong những tháng tiếp theo đã giúp bà nhanh chóng vươn lên nhóm những người giàu nhất Việt Nam.

Tuy nhiên, khi thị giá VIC bước vào giai đoạn điều chỉnh, tài sản của bà Hương cũng ghi nhận những biến động đáng kể, kéo theo sự thay đổi liên tục về thứ hạng.

Ở chiều ngược lại, khối tài sản của bà Nguyễn Thị Phương Thảo chủ yếu gắn với các khoản đầu tư trong lĩnh vực hàng không, ngân hàng và hệ sinh thái Sovico.

Nữ doanh nhân hiện trực tiếp nắm giữ gần 47,5 triệu cổ phiếu VJC, đồng thời sở hữu gián tiếp hơn 154,7 triệu cổ phiếu thông qua Công ty TNHH Đầu tư Hướng Dương Sunny. Tổng lượng cổ phiếu Vietjet bà Thảo nắm giữ trực tiếp và gián tiếp đạt hơn 202 triệu đơn vị.

Bên cạnh đó, Chủ tịch Vietjet còn trực tiếp sở hữu gần 169,6 triệu cổ phiếu HDB của HDBank, nơi bà đang đảm nhiệm vị trí Phó chủ tịch thường trực HĐQT.

Trên thị trường chứng khoán, cổ phiếu VJC đã trải qua giai đoạn điều chỉnh sau nhịp tăng mạnh trong tháng 9. Đóng cửa phiên 8/10, thị giá VJC tạm dừng ở mức 128.500 đồng/cổ phiếu.

Trong khi đó, HDB đóng cửa phiên 8/10 tại 28.000 đồng/cổ phiếu, giảm 0,4%. Với gần 169,6 triệu cổ phiếu nắm giữ trực tiếp, giá trị thị trường khoản đầu tư này của bà Thảo đạt khoảng 4.750 tỷ đồng .

Ngoài 2 nữ tỷ phú kể trên, danh sách những người giàu nhất Việt Nam còn có ông Phạm Nhật Vượng; Phó chủ tịch Vingroup Phạm Thúy Hằng; Chủ tịch Hòa Phát Trần Đình Long; Chủ tịch Techcombank Hồ Hùng Anh; Chủ tịch VPBank Ngô Chí Dũng; và Chủ tịch Masan Nguyễn Đăng Quang.

Trong đó, chỉ 2 tỷ phú Ngô Chí Dũng và Nguyễn Đăng Quang ghi nhận giá trị tài sản gia tăng trong phiên giao dịch hôm nay.