Nhà đầu tư Ấn Độ chi 10 tỷ USD gom vàng

Giá vàng liên tục lập đỉnh có thể đang gây áp lực trên nhu cầu vàng trang sức, nhưng lại thúc đẩy nhà đầu tư Ấn Độ tăng mua vàng miếng và vàng xu.

Nhà đầu tư Ấn Độ đang tăng mua vàng miếng và vàng xu giữa lúc giá kim quý tăng mạnh. Ảnh: Bloomberg.

Ông Sachin Jain, Giám đốc điều hành phụ trách thị trường Ấn Độ của Hội đồng Vàng Thế giới (WGC), cho biết tổng giá trị vàng được mua trong quý III của nước này đã đạt mức kỷ lục 10 tỷ USD .

Hiện, vàng đã trở thành một loại tài sản "chính thống" đối với người dân Ấn Độ, thậm chí những nhà đầu tư Ấn Độ trước đây ít tiếp xúc với vàng cũng bắt đầu đa dạng hóa danh mục và gia tăng tỷ trọng phân bổ vào kim loại quý này. "Chúng tôi tin rằng mối quan tâm của nhà đầu tư đối với vàng sẽ tiếp tục duy trì và tăng lên trong các quý tới", ông nói.

Theo WGC, trong quý III, nhu cầu đầu tư vàng tại thị trường vàng lớn thứ 2 thế giới tăng 20% so với cùng kỳ năm trước, đạt 91,6 tấn và xét theo giá trị, mức tăng này lên tới 67%, tương đương 10,2 tỷ USD .

Tuy nhiên, tổng nhu cầu tiêu thụ vàng lại giảm 16% còn 209,4 tấn do nhu cầu trang sức sụt 31% xuống 117,7 tấn trong bối cảnh giá vàng ở mức cao kỷ lục. Nhu cầu đầu tư chiếm 40% tổng lượng tiêu thụ vàng trong 9 tháng đầu năm nay và đây cũng là tỷ trọng cao nhất từng được ghi nhận.

WGC dự báo nhu cầu vàng trong quý IV của Ấn Độ sẽ vượt quý III, nhờ vào các lễ hội và mùa cưới. Dù vậy, tổng nhu cầu vàng vật chất cả năm 2025 nhiều khả năng chỉ đạt khoảng 600-700 tấn, mức thấp nhất kể từ năm 2020 và giảm mạnh so với 802,8 tấn của năm ngoái.

Ông Jain cũng lưu ý rằng các quỹ ETF vàng (được bảo chứng bằng vàng vật chất) đang gia tăng thị phần trong bối cảnh giá kim loại quý tăng mạnh. Theo số liệu của Hiệp hội các quỹ tương hỗ Ấn Độ (AMFI), dòng vốn đổ vào các quỹ ETF vàng đã lập kỷ lục mới trong tháng 9.

Chuyên gia nhận định dòng vốn này chắc chắn sẽ còn tăng cao hơn khi các quỹ hưu trí tại Ấn Độ nay đã được phép đầu tư vào ETF vàng và bạc.

Vào ngày 10/12 (giờ địa phương), Cơ quan Quản lý và Phát triển Quỹ Hưu trí Ấn Độ (PFRDA) thông báo đã điều chỉnh quy định đầu tư đối với Hệ thống Hưu trí Quốc gia (NPS) và Hệ thống Hưu trí Thống nhất (UPS). Qua đó, các công ty quản lý quỹ hưu trí (PFM) được phép đưa ETF vàng và bạc vào danh mục đầu tư nhằm phù hợp với nhu cầu tìm kiếm lợi suất cao của người tham gia, đồng thời vẫn có thể cân bằng các rủi ro.

Khu vực nhà nước được phép đầu tư tối đa 1% tổng tài sản quản lý (AUM) vào ETF vàng và bạc, trong khi khu vực tư nhân có thể phân bổ tới 5% AUM.

Cơ quan quản lý này cũng cho phép cả người tham gia quỹ hưu trí khu vực chính phủ và ngoài chính phủ được đầu tư vào cổ phiếu của 250 doanh nghiệp niêm yết hàng đầu, tăng từ mức 200 doanh nghiệp trước đây.