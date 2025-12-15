Giá vàng miếng có đỉnh mới

Trong phiên giao dịch 15/12, giá vàng miếng và vàng nhẫn đồng loạt tăng hơn nửa triệu đồng, thiết lập đỉnh lịch sử mới của vàng miếng.

Trong phiên giao dịch 15/12, giá vàng miếng thiết lập đỉnh lịch sử mới. Ảnh: Châu Dương.

Sáng nay (15/12), CTCP Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết giá vàng miếng ở mức 154,8 - 156,8 triệu đồng/lượng (mua - bán), tăng 500.000 đồng ở cả hai chiều so với giá chốt phiên liền trước. Chênh lệch giữa hai chiều mua - bán vẫn được giữ ở mức 2 triệu đồng mỗi lượng.

Đáng chú ý, phiên tăng giá sáng nay tiếp tục đưa giá vàng miếng lên đỉnh lịch sử mới. Trước đó, giá vàng miếng từng thiết lập kỷ lục ở mốc 156,3 triệu đồng/lượng trong phiên giao dịch cuối tuần (ngày 13/12). Như vậy, ngay khi mở đầu tuần mới, mặt hàng này đã một lần nữa phá đỉnh.

So với đầu năm, giá vàng miếng SJC đã tăng tổng cộng hơn 72 triệu đồng/lượng, tương đương mức tăng ròng 86% sau gần một năm. Nếu trừ đi chênh lệch giá mua - bán, người mua vàng miếng đầu năm đến nay đã ghi nhận khoản lãi hơn 71 triệu đồng mỗi lượng (+84%).

Diễn biến tương tự cũng ghi nhận với giá vàng miếng tại các doanh nghiệp như CTCP Vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ), Tập đoàn DOJI, Tập đoàn Phú Quý, Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải, Công ty Mi Hồng... Hiện các doanh nghiệp này đều niêm yết giá vàng miếng ở mức 154,8 - 156,8 triệu đồng/lượng.

Tương tự vàng miếng, giá vàng nhẫn cũng ghi nhận xu hướng tăng trong phiên giao dịch sáng nay. Trong đó, giá vàng nhẫn 99,99 loại 1-5 chỉ của SJC tăng 100.000 đồng ở chiều mua và 400.000 đồng ở chiều bán, hiện neo tại mốc 151,2 - 154 triệu đồng/lượng.

PNJ, DOJI cùng chấp nhận giao dịch vàng nhẫn ở mức 151,5 - 154,5 triệu đồng/lượng; Bảo Tín Minh Châu và Bảo Tín Mạnh Hải cùng đưa ra mức 152,5 - 155,5 triệu đồng/lượng; còn Mi Hồng niêm yết giá vàng nhẫn 999 ở 155,5 - 156,8 triệu/lượng và là thương hiệu niêm yết giá vàng nhẫn cao nhất thị trường.

So với cuối tuần qua, giá vàng tại các doanh nghiệp kể trên đều đã tăng nửa triệu đồng/lượng.

Tại thị trường quốc tế, giá kim quý trong phiên giao dịch 14/12 (giờ địa phương) tăng 27,6 USD lên 4.326,3 USD /ounce. Tuần trước, việc Fed quyết định giảm lãi suất qua đêm thêm 0,25% đã thúc đẩy đà tăng của giá vàng, qua đó giúp kim loại quý tăng 2,5%.

Ông Lukman Otunuga, chuyên gia phân tích thị trường cấp cao tại FXTM, cho biết động lực tăng giá của vàng vẫn rất vững chắc, với mục tiêu hướng tới các mốc cao hơn.

Khảo sát vàng cuối tuần trước của Kitco News cho thấy Phố Wall gần như đồng thuận tuyệt đối về triển vọng tăng giá trong ngắn hạn của vàng, trong khi nhà đầu tư cá nhân cũng bày tỏ thái độ lạc quan.