Nhà cửa tan hoang, vườn thanh long mất trắng sau lũ dữ ở Lâm Đồng

Ngập lụt cũng ảnh hưởng đến đời sống dân cư, nhiều hộ phải sơ tán, nhà cửa bị thiệt hại. Báo cáo tình hình thiệt hại về sản xuất nông nghiệp do thiên tai gây ra tại tỉnh Lâm Đồng tính đến chiều 6/12 cho thấy toàn tỉnh có 17 xã, phường bị ảnh hưởng với tổng diện tích khoảng 4.128 ha cây trồng các loại. 24 chiếc ghe bị chìm, chủ yếu tại xã Liên Hương và phường La Gi. Một số địa phương thiệt hại nặng về sản xuất nông nghiệp bao gồm phường Bình Thuận khoảng 100 ha, phường Hàm Thắng ngập khoảng 521 ha, xã Bắc Bình ngập khoảng 350 ha, xã Sông Lũy khoảng 300 ha, xã Hàm Liêm khoảng 250 ha... Hình ảnh chụp một ngôi nhà ngập sâu gần mái sau khi nước rút vào 8h sáng 7/12. Ảnh: Quốc Chương.