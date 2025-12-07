Nhà cửa tan hoang, vườn thanh long mất trắng sau lũ dữ ở Lâm Đồng

|
Sáng 7/12, sau đợt mưa lũ kéo dài, nhiều khu vực ở Lâm Đồng (trước đây là Bình Thuận) rơi cảnh tan tác. Cây cối gãy đổ. Nhiều vùng trồng thanh long ở Hàm Thuận Bắc, Hàm Thuận Nam tan hoang khi bị nước dâng cao tới 1-1,5 m. Chủ vườn chỉ biết nhìn vườn đổ nát, trái rụng, cây chết. Hình ảnh chụp một vườn thanh long tại Hàm Thắng khoảng 8h sáng 7/12. Ảnh: Quốc Chương.
Chia sẻ với Tri Thức - Znews, anh Nguyễn Quốc Chương, chủ một vườn thanh long ở Hàm Thắng, tỏ ra ngao ngán khi chứng kiến cơ ngơi của gia đình tan tác. Anh cho biết sau hai đợt ngập nặng (ngày 30/11 và 4/12), toàn bộ vườn thanh long của anh hư hoàn toàn, không thể khắc phục kịp mùa bán Tết. Hình ảnh chụp một góc vườn thanh long tại Hàm Thắng vào sáng 7/12. Ảnh: Quốc Chương.
"Mọi thứ qua rồi, hỏng rồi thì dẹp bỏ thôi. Bao công chăm bón, đèn chiếu, phân bón, công thu hái bỗng chốc đổ xuống sông", anh Chương cho hay. Hình ảnh chụp một góc vườn thanh long tại Hàm Thắng vào sáng 7/12. Ảnh: Quốc Chương.
Nhiều hoa màu khác cũng bị hư hại hoàn toàn sau trận lụt ngày 4/12. Các loại cây trồng bị ngâm nước quá lâu có thể chết rễ, buộc người trồng phải chặt bỏ, tái canh. Hình ảnh chụp một khu vườn trồng cây ăn quả tại Hàm Thắng khoảng 8h sáng 7/12. Ảnh: Quốc Chương.
Ngập lụt cũng ảnh hưởng đến đời sống dân cư, nhiều hộ phải sơ tán, nhà cửa bị thiệt hại. Báo cáo tình hình thiệt hại về sản xuất nông nghiệp do thiên tai gây ra tại tỉnh Lâm Đồng tính đến chiều 6/12 cho thấy toàn tỉnh có 17 xã, phường bị ảnh hưởng với tổng diện tích khoảng 4.128 ha cây trồng các loại. 24 chiếc ghe bị chìm, chủ yếu tại xã Liên Hương và phường La Gi. Một số địa phương thiệt hại nặng về sản xuất nông nghiệp bao gồm phường Bình Thuận khoảng 100 ha, phường Hàm Thắng ngập khoảng 521 ha, xã Bắc Bình ngập khoảng 350 ha, xã Sông Lũy khoảng 300 ha, xã Hàm Liêm khoảng 250 ha... Hình ảnh chụp một ngôi nhà ngập sâu gần mái sau khi nước rút vào 8h sáng 7/12. Ảnh: Quốc Chương.
Bên trong một ngôi nhà từng bị lũ nhấn chìm. Hình ảnh chụp 8h sáng 7/12. Ảnh: Quốc Chương.
Tối 4/12, người dân Bình Thuận cũ trải qua một đêm kinh hãi, phải tháo chạy trong đêm khi mực nước lũ dâng nhanh. Nhiều ngôi nhà tại xã Hàm Liêm, Hàm Thuận Bắc, Phú Thủy, phường Hàm Thắng bị cô lập. Lực lượng chức năng đã tiếp cận, di dời người dân ngay trong đêm. Hình ảnh chụp lúc 0h tối 5/12 tại 3 xã trên. Ảnh: Học sinh Bình Thuận.
UBND tỉnh Lâm Đồng buộc lập chốt chặn tại đường Quốc lộ 1 đoạn qua phường Hàm Thắng nhằm hạn chế người dân đi vào điểm ngập sâu. Ông Trần Ngọc Hiền, Chủ tịch UBND phường Hàm Thắng, cho biết khu phố Kim Bình, Kim Ngọc, Phú Xuân, Phú Thịnh… là vùng ngập nặng nhất, dù nước đã có dấu hiệu rút vào sáng 5/12. Ảnh: Học sinh Bình Thuận.
