Nhà Beckham hết hy vọng vào Brooklyn

Romeo Beckham cùng gia đình tận hưởng bữa tiệc sinh nhật tại một nhà hàng Nhật Bản. Đáng chú ý, Brooklyn Beckham tiếp tục vắng bóng tại sự kiện gia đình.

Theo Daily Mail, Romeo Beckham vừa đón sinh nhật tuổi 23 hạnh phúc bên gia đình, ngoại trừ sự vắng mặt của anh trai Brooklyn Beckham. Trong bầu không khí ấm cúng, gia đình Beckham cùng một số người thân dùng bữa tại Aki - nhà hàng Nhật Bản ở trung tâm London, Anh.

Trong loạt ảnh được giới truyền thông ghi lại, David, Victoria, Romeo và Harper cùng diện trang phục tông đen. Lệch nhịp với gia đình là Cruz với chiếc áo sơ mi trắng phủ kín họa tiết kèm quần jean.

Các nguồn tin thân cận gia đình cho biết cả nhà không còn mong đợi Brooklyn Beckham và Nicola Peltz xuất hiện tại các sự kiện gia đình nữa.

Romeo Beckham rạng rỡ khi tới bữa tiệc sinh nhật cùng gia đình. Ảnh: Click news and media.

Một nguồn tin thân cận với Romeo Beckham chia sẻ với Daily Mail: "Đó là một đêm tuyệt vời và giản dị để mừng sinh nhật Romeo. Nhiều bạn bè và gia đình góp mặt ở đó. Họ muốn dành cho anh ấy một đêm đáng nhớ bởi đây là một năm khó khăn đối với gia đình Beckham.

Về mối bất hòa giữa anh em nhà Beckham, một nguồn tin khác cho biết: "Họ biết Brooklyn không muốn trở thành một phần trong gia đình nữa".

"Việc Brooklyn vắng mặt có vẻ là chuyện lớn với thế giới bên ngoài, song với gia đình thì không. Thật đáng buồn, David và Victoria thấu hiểu điều đó. Họ sẽ làm bất cứ điều gì để đưa cậu ấy trở về nhà, nhưng điều đó là không thể vào lúc này", người này nói thêm.

Romeo Beckham sinh năm 2002, là con trai thứ hai của David và Victoria Beckham. Anh từng theo đuổi sự nghiệp bóng đá chuyên nghiệp, tập luyện tại học viện Arsenal. Tuy nhiên, Romeo sau đó quyết định rút khỏi sân cỏ để tập trung vào công việc người mẫu. Anh từng xuất hiện trong nhiều chiến dịch của các thương hiệu thời trang lớn.