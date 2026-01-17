Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Xã hội

Nguyên nhân vụ lật xe khách 3 người tử vong ở Sơn La

  • Thứ bảy, 17/1/2026 13:22 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Cục Đường bộ Việt Nam thông tin nguyên nhân ban đầu vụ tai nạn lật xe khách khiến 3 người chết, 1 người bị thương ở Sơn La.

Ngày 17/1, Cục Đường bộ Việt Nam cho biết, nguyên nhân sơ bộ dẫn đến vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng xảy ra trên địa bàn xã Chiềng Hặc, tỉnh Sơn La khiến 3 người chết, 1 người bị thương là do xe khách bị kẹt phanh lao sang bên trái.

Lat xe khach Son La anh 1

Hiện trường vụ tai nạn.

Sau đó, tài xế đánh lái sang phải khiến xe đâm vào biển báo và hệ thống hộ lan tôn sóng tại khu vực đầu cầu, rồi lật xuống kè ốp mái đầu cầu. Vụ tai nạn làm chiếc ô tô hư hỏng nặng.

Tại hiện trường, các đơn vị chức năng tổ chức phân luồng, điều tiết giao thông, dựng rào chắn, bố trí lực lượng cảnh báo từ xa để bảo đảm an toàn cho người và phương tiện lưu thông qua khu vực.

Theo báo cáo của Khu Quản lý đường bộ I, tại thời điểm xảy ra tai nạn, đoạn tuyến có đầy đủ hệ thống báo hiệu an toàn giao thông, mặt đường êm thuận, không có dự án thi công đang triển khai.

Như Báo Điện tử VTC News đưa tin, khoảng 4h15 cùng ngày, tài xế N.V.H. (sinh năm 1983, trú tại Sơn La) lái ô tô khách loại 36 chỗ biển số 26F-008.XX chạy trên Quốc lộ 6 hướng Hà Nội – Sơn La.

Khi tới Km 225+150 thuộc bản Lắc Kén, xã Chiềng Hặc, tỉnh Sơn La, chiếc xe tự lao xuống cống thoát nước bên phải đường, lật ngang. Thời điểm xảy ra tai nạn trên xe có khoảng 18 người (14 hành khách, hai lái xe, hai phụ xe).

Qua kiểm tra nhanh chất kích thích với hai lái xe, không phát hiện cồn và ma túy. Tại thời điểm xảy ra tai nạn, thời tiết qua khu vực có mưa, sương mù.

Sáng nay, trên địa bàn Nghệ An cũng xảy ra vụ tai nạn giao thông liên hoàn giữa 5 ô tô khiến 1 người tử vong.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 0h40, 5 ô tô đi theo hướng Bắc - Nam trên cao tốc Nghi Sơn - Diễn Châu. Khi đến Km401+900, đoạn qua khu vực Hoàng Mai - Diễn Châu (Nghệ An), các xe bất ngờ va chạm liên hoàn.

Hậu quả, một người ngồi trên xe tải mang biển kiểm soát UN-03XX tử vong tại chỗ. Tại hiện trường, cả 5 ô tô đều hư hỏng nặng, trong đó một xe khách giường nằm bị biến dạng phần đầu.

Hà Nội đêm không ngủ sau chiến thắng của U23 Việt Nam

Khi tiếng còi kết thúc trận tứ kết U23 châu Á 2026 vang lên, hàng nghìn cổ động viên đã đổ ra đường ăn mừng, tạo nên không khí sôi động và cuồng nhiệt suốt đêm dài tại Hà Nội.

9 giờ trước

5 ôtô đâm liên hoàn trên quốc lộ

Chiều 16/1, trên Quốc lộ 1A, đoạn qua địa bàn tỉnh Đồng Tháp đã xảy ra vụ tai nạn giao thông liên hoàn giữa 5 xe ôtô. Vụ tai nạn khiến một tài xế xe tải mắc kẹt trong cabin.

20 giờ trước

Thực trạng giao thông, văn hóa ứng xử của người tham gia, văn hóa quản lý, điều hành giao thông, các vấn đề liên quan tới quy hoạch và giải pháp xây dựng giao thông Việt Nam trong tương lai đều được PGS.TS. Phạm Ngọc Trung đề cập tới trong cuốn Văn hóa giao thông ở Việt Nam hiện nay.

https://vtcnews.vn/nguyen-nhan-vu-lat-xe-khach-3-nguoi-tu-vong-o-son-la-ar998876.html

Minh Tuệ/VTC News

Lật xe khách Sơn La Sơn La Lật xe Sơn La Lật xe Lật xe khách 4 người tử vong Lật xe quốc lộ

    Đọc tiếp

    Khoi day tinh than yeu nuoc trong ky nguyen moi hinh anh

    Khơi dậy tinh thần yêu nước trong kỷ nguyên mới

    4 giờ trước 11:50 17/1/2026

    0

    Nhiệm kỳ Đại hội XIII, công tác Tuyên giáo và Dân vận đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ với nhiều dấu ấn nổi bật, có tính đột phá... Đồng chí Trịnh Văn Quyết, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương đã dành thời gian trao đổi về chủ đề này.

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý