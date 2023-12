Nguyên nhân Châu Hải My qua đời

Châu Hải My qua đời đột ngột khiến nhiều người đổ trách nhiệm lên trợ lý và gia đình nữ diễn viên. Chị gái của cô đã lên tiếng giải thích.

Ngày 27/12, Sohu đưa tin chị gái của Châu Hải My là Châu Hải Anh đã chia sẻ công khai về vấn đề quyền thừa kế, chăm sóc thú cưng sau khi nữ diễn viên qua đời. Khi Châu Hải My mất đột ngột, có nhiều đồn đoán tiêu cực ảnh hưởng tới cuộc sống của gia đình, người thân.

Chị gái của Châu Hải My cho biết toàn bộ tài sản cố diễn viên để lại sẽ do mẹ cô thừa kế theo quy định của pháp luật. Tro cốt của Châu Hải My được gia đình đưa về Hong Kong và lựa chọn nghĩa trang chôn cất. Gia đình không thông tin thêm về nơi an nghỉ.

Bà Châu Hải Anh chia sẻ theo camera giám sát và báo cáo xét nghiệm của pháp y, Châu Hải My ra đi do lên cơn đau tim. Sự việc diễn ra quá nhanh, nhưng Châu Hải My không phải chịu đựng đau đớn nhiều.

Điều này giải thích cho những nghi ngờ của công chúng thời gian qua khi Châu Hải My vốn có tiền sử bệnh Lupus ban đỏ. Nhiều người đốn đoán trợ lý và gia đình không chăm sóc nữ diễn viên đầy đủ. Những thông tin không xác thực làm ảnh hưởng tới người thân Châu Hải My.

Châu Hải My qua đời do đau tim. Ảnh: Weibo.

Ngoài ra, chị gái Châu Hải My cũng nói thêm những chú thú cưng của cố diễn viên đã được gửi nhờ một người bạn tốt, cũng là người yêu thích động vật chăm sóc.

Gia đình cũng cảnh báo về việc có kẻ gian lợi dụng danh tiếng của ngôi sao Ỷ Thiên Đồ Long ký để lập các quỹ, tổ chức từ thiện nhằm kiếm lợi. "Chúng tôi không tự thành lập, cũng không ủy thác cho tổ chức nào sử dụng tên tuổi của Châu Hải My", bà Châu Hải Anh chia sẻ.

Châu Hải My sinh năm 1966, từng thi Hoa hậu Hong Kong khi 19 tuổi. Dù không đoạt giải, trải nghiệm này cũng tạo hứng thú cho Châu Hải My. Cô đăng ký lớp học diễn xuất, sớm bộc lộ tài năng và được ban lãnh đạo đài TVB nhìn trúng, ký hợp đồng độc quyền.

Một số vai diễn nổi bật của Châu Hải My có thể kể đến như Lưu A Thể kiên cường vượt qua nghịch cảnh trong Mối tình nồng thắm, Tiểu Phù Dung chung tình trong Đại náo Quảng Xương Long, Chu Chỉ Nhược trong Ỷ Thiên Đồ Long ký.

Loạt tác phẩm khác cô tham gia là Nghĩa bất dung tình, Thiên địa hào hùng, Tứ hải tung hoành, Kim Bái Phong Vân, Định mệnh, Triệu phú lưu manh, Võ lâm truyền kỳ, Kim sinh vô hối, Mạt đại hoàng tôn, Trở về thời chưa cưới, Cười ngạo trước ngày mai, Kẻ lừa đảo trung thực... Các tác phẩm này đều được khán giả yêu thích, thành tích rất tốt.

Ngày 11/12, Châu Hải My qua đời, để lại tiếc thương cho người thân, đồng nghiệp và người hâm mộ.