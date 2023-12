Lý do tang lễ của Châu Hải My được tổ chức lặng lẽ

"Tôi chọn cách chia tay con gái một cách lặng lẽ, chỉ có những người thân thiết. Tôi mong các bạn có thể thông cảm và tha thứ cho điều đó”, mẹ Châu Hải My chia sẻ.

Châu Hải My qua đời ngày 11/12. Ảnh: Laitimes.

Châu Hải My qua đời vì bạo bệnh ở tuổi 57. Chiều 18/12, tờ China Times đưa tin mẹ nữ diễn viên lên tiếng về việc không công khai thông tin tang lễ của con gái. Bà bày tỏ mong muốn giữ được hình ảnh đẹp cho Châu Hải My trong lòng người hâm mộ.

Mẹ của Châu Hải My chia sẻ: "Con gái yêu quý của tôi luôn tốt bụng, vui vẻ, mạnh mẽ và chu đáo. Thái độ của con bé với cuộc sống luôn tích cực và đối mặt với khó khăn một cách lạc quan. Hải My đã thể hiện vô số nhân vật thành công. Tôi mong muốn giữ được vẻ đẹp đó trong lòng mọi người. Do đó, tôi chọn cách chia tay một cách lặng lẽ, chỉ có những người thân thiết. Tôi mong các bạn có thể thông cảm và tha thứ cho điều đó”.

Gia đình giấu kín thông tin tang lễ của Châu Hải My. Ảnh: Sohu.

Những chú mèo và cún cưng Châu Hải My nuôi trước khi qua đời hiện cũng được gia đình nữ diễn viên sắp xếp ổn thỏa.

Cũng trong ngày 18/12, Ettoday và Kwongwah đưa tin anh chị em của Châu Hải My không có ý định nhận khoản thừa kế từ nữ diễn viên. Châu Hải My là con thứ hai trong gia đình có 4 anh chị em. Cô không có con và sống một mình trong biệt thự sang trọng ở Bắc Kinh.

Nếu Châu Hải My không lập di chúc, mẹ cô sẽ là người thừa kế đầu tiên theo thứ tự. Theo truyền thông Hong Kong, chị gái của Châu Hải My tiết lộ cô và 2 người em còn lại không có ý định thừa kế tài sản của cố diễn viên.

Trước đó, HK01 đưa tin Châu hải My có khối tài sản khủng. Đặc biệt, biệt thự của nữ diễn viên nằm ở quận Thuận Nghĩa, Bắc Kinh được mệnh danh là “khu vực giàu có hàng đầu”. Giá trị thị trường của tòa nhà này được cho là 100 triệu NDT (khoảng 14 triệu USD ).