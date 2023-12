Người duy nhất thừa kế khối tài sản của Châu Hải My

Châu Hải My sống độc thân, cha cô đã qua đời nên mẹ của nữ diễn viên sẽ là người thừa kế tài sản.

Ngày 14/12, China Times đưa tin sau khoảng 40 năm làm việc trong ngành giải trí, Châu Hải My có khối tài sản khoảng 430 triệu Đài tệ (tương đương 13,6 triệu USD ). Trong khi đó, theo Sina, tài sản của Châu Hải My thậm chí lên tới 70 triệu USD .

Theo truyền thông Trung Quốc, cố nghệ sĩ không có con, cha cô đã qua đời, nên mẹ cô sẽ là người thừa kế.

HK01 đưa tin biệt thự của Châu Hải My nằm ở quận Thuận Nghĩa, Bắc Kinh, được mệnh danh là “khu vực giàu có hàng đầu”. Trước đây, nữ diễn viên thường chụp ảnh để khoe những chú chó cưng, nên có thể thấy nhà cô được trang trí theo phong cách cổ điển châu Âu. Phòng khách có thể kê 3 ghế sofa lớn.

Căn hộ không chỉ có phòng thay đồ riêng mà còn có khu vườn ngoài trời. Đáng nói, chú chó của cô có phòng riêng với giường đôi và bồn tắm trong suốt. Được biết, giá trị thị trường của tòa nhà sang trọng này là 100 triệu NDT (khoảng 14 triệu USD ), tuy nhiên Châu Hải My từng bác bỏ.

Châu Hải My qua đời khiến đồng nghiệp, khán giả thương tiếc.

Có khối tài sản lớn nhưng Châu Hải My dùng một phần không nhỏ để làm từ thiện. Cô quyên góp cho trại trẻ mồ côi, nhận nuôi dạy nhiều trẻ em tại nhà phúc lợi Ngôi nhà hy vọng ở Trung Quốc và tự bỏ tiền túi chi trả cho các ca phẫu thuật của trẻ bị bệnh.

Tối 12/12, tờ China Times đưa tin nữ diễn viên Châu Hải My qua đời ở tuổi 57. Mẹ của Châu Hải My đau buồn chia sẻ: "Hải My thân mến, mẹ hy vọng con tiếp tục hạnh phúc ở một thế giới khác và gia đình tự hào về con".

Nhiều đồng nghiệp như Phạm Băng Băng, Chúc Tự Đan, Hà Gia Kính... cũng bàng hoàng trước sự ra đi của nữ diễn viên.

Chu Hải My sinh năm 1966, bước chân vào ngành giải trí thông qua cuộc thi sắc đẹp Hoa hậu Hồng Kông năm 1985. Với nhan sắc ngọt ngào, Châu Hải My nhanh chóng được TVB để mắt và giao cho những dự án lớn. Cô là nữ diễn viên hàng đầu của TVB trong những năm 1980 và 1990, liên tục góp mặt trong nhiều tác phẩm lớn.