Nguyên Chủ tịch xã tử vong vì dây cáp vướng vào cổ khi đi đường

Đang chạy xe máy, ông Nguyễn Quang L. bất ngờ bị sợi dây cáp sà xuống ngang đường vướng vào cổ. Nạn nhân sau đó bị ngã đập đầu xuống đường dẫn đến bị thương nặng và tử vong.

Sáng 18/10, lãnh đạo xã Kim Liên (Nghệ An) cho biết, trên địa bàn xã này vừa xảy ra vụ tai nạn giao thông khiến một người tử vong thương tâm.

Thông tin ban đầu cho biết trước đó vào khoảng 20h tối 17/10, ông Nguyễn Quang L. (nguyên Chủ tịch UBND xã Kim Liên cũ) điều khiển xe máy đi trên đường liên xã khu vực gần cổng trụ sở ủy ban xã. Khi đang đi, sợi dây cáp quang bất ngờ vướng ngang cổ khiến ông L. bị kéo ngã đập đầu xuống đường. Phát hiện vụ việc, người dân lập tức đưa nạn nhân đi bệnh viện cấp cứu. Tuy nhiên do vết thương quá nặng, nạn nhân đã tử vong.

Hiện trường vụ tai nạn khiến nguyên Chủ tịch xã tử vong thương tâm.

Lãnh đạo xã Kim Liên cho biết, sau các đợt mưa bão, nhiều cột điện trên địa bàn xã bị gãy đổ nên hệ thống dây điện, dây cáp quang bị đứt, sà xuống đường. Thời gian qua, chính quyền địa phương đã yêu cầu đơn vị điện lực, các nhà mạng viễn thông khẩn trương xử lý các dây bị sà xuống đường để đảm bảo an toàn. Tuy nhiên, chỉ mới được khắc phục tạm thời. Khu vực xảy ra tai nạn trước đó đã được các đơn vị tạm thời khắc phục bằng cách vén hệ thống dây lên cao.

Được biết, ông Nguyễn Quang L. nguyên là Chủ tịch UBND xã Kim Liên cũ. Sau khi sáp nhập xã mới, ông L. nghỉ hưu theo chế độ 178 vào ngày 1/9 vừa qua.

Sau khi vụ tai nạn xảy ra, Công an xã Kim Liên đã có mặt tại hiện trường điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn. Lực lượng điện lực, các nhà mạng cũng đã đến hiện trường để khẩn trương khắc phục hệ thống dây bị sà xuống đường.

Tối 17/10, trên đường Lê Duẩn (phường Trường Vinh, Nghệ An) cũng xảy ra trường hợp tương tự khi hệ thống dây điện, dây cáp nhà mạng bị sà xuống ngang đường. Do không nhìn thấy, một cô gái đi xe máy đã bị vướng vào hệ thống dây này. May mắn sau vụ việc không có ai bị thương.