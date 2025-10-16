Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Vợ chết ở nhà chưa rõ nguyên nhân, chồng ra đường lao vào xe tải

  • Thứ năm, 16/10/2025 16:37 (GMT+7)
  • 4 giờ trước

Cơ quan chức năng tỉnh Quảng Trị đang làm rõ vụ việc hai vợ chồng tử vong, trong đó vợ chết tại nhà, người chồng ra đường lao vào xe tải.

Khoảnh khắc ông N.T.T. lao vào đầu xe tải đang chạy trên tuyến quốc lộ 1A do camera hành trình của xe tải ghi lại.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 7h32 ngày 16/10, trên tuyến Quốc lộ 1A đoạn qua xã Đông Trạch (tỉnh Quảng Trị) xảy ra vụ tai nạn giao thông khiến ông N.T.T (SN 1964, trú tại xã Đông Trạch, tỉnh Quảng Trị) tử vong.

Thời điểm trên, ôtô tải đang chạy trên tuyến quốc lộ 1A theo hướng Nam - Bắc, khi đến thôn Đông Duyệt (xã Đông Trạch) thì va chạm với ông N.T.T.

Hình ảnh do camera hành trình ghi lại cho thấy, trước lúc xảy ra tai nạn, ông N.T.T từ bên đường chạy lao thẳng vào đầu xe tải.

Đáng chú ý, trong sáng 16/10, người thân cũng phát hiện bà N.T.L (SN 1964, ngụ xã Đông Trạch, tỉnh Quảng Trị - vợ ông N.T.T) chết tại nhà, chưa rõ nguyên nhân. Lãnh đạo UBND xã Đông Trạch cho biết, cơ quan công an đang khám nghiệm hiện trường, tử thi để phục vụ công tác điều tra.

Cách đây gần 10 ngày, tại Phú Thọ cũng xảy ra vụ chồng dùng dao sát hại vợ và con riêng của vợ rồi nhảy xuống sông tự tử.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 14h ngày 7/10, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Phú Thọ nhận được tin báo của Công an xã Vĩnh Chân về việc tại nhà của Nguyễn Xuân Sơn (SN 1983, thuộc khu 13 xã Vĩnh Chân), do mâu thuẫn Sơn dùng dao chém vào vùng đầu, cổ chị N.T.P. (SN 1993, là vợ của Sơn) và cháu N.T.Đ. (SN 2017, là con riêng của chị P.) khiến chị P. và cháu Đ. tử vong. Sau khi gây án, Sơn bỏ chạy ra ven sông Hồng để lại hung khí, rồi nhảy xuống sông Hồng tự tử.

Nhận được tin báo, Công an tỉnh Phú Thọ đã phối hợp với các đơn vị chức năng liên quan tổ chức khám nghiệm hiện trường, tử thi, lấy lời khai nhân chứng. Đồng thời thành lập các tổ công tác chốt chặn, truy tìm Sơn. Đến 17h ngày 7/10, thi thể Sơn được tìm thấy tại khu vực ven sông Hồng thuộc khu 13, xã Vĩnh Chân.

Gia cảnh người bố ôm hai con gái nghi nhảy cầu Bến Thủy

Theo lãnh đạo UBND xã Kim Liên (tỉnh Nghệ An), gia đình người bố ôm hai con nghi nhảy cầu Bến Thủy có hoàn cảnh khó khăn. Trước khi xảy ra sự việc, hai vợ chồng từng mâu thuẫn.

20:17 14/10/2025

Hai vợ chồng tử vong sau va chạm với ôtô khách

Sáng 12/10, trên Quốc lộ 1 đoạn qua thôn Trà Quang Nam, xã Phù Mỹ, tỉnh Gia Lai xảy ra vụ tai nạn giao thông khiến hai vợ chồng tử vong.

18:39 12/10/2025

Xây nhà trên đất người khác ở Hải Phòng: Chủ đất tố cáo

Thông tin mới về việc xây nhà trên đất người khác tại Hải Phòng, chủ đất cho biết gửi đơn tố cáo vợ chồng ông Đỗ Văn Hữu về hành vi chiếm đoạt quyền sử dụng đất.

15:14 22/9/2025

Tủ sách Xã hội giới thiệu những cuốn sách hay và mới về các chủ đề từ thời sự, chính trị, đến giao thông, hạ tầng... Tủ sách đồng thời cung cấp nhiều kiến thức, dữ liệu để độc giả hiểu nhiều lĩnh vực khác nhau của đời sống xã hội.

