Người Việt chơi casino sẽ không phải chứng minh tài chính?

Bộ Tài chính đề xuất bỏ yêu cầu chứng minh năng lực tài chính khi người Việt Nam vào chơi casino, thay bằng hình thức mua vé với mức 2,5 triệu đồng/24 giờ hoặc 50 triệu đồng/tháng.

Bộ Tài chính đang xây dựng Thông tư thay thế Thông tư số 102/2017/TT-BTC hướng dẫn một số điều về kinh doanh casino.

Cơ quan soạn thảo đề xuất bãi bỏ quy định về các chứng từ chứng minh người Việt Nam có đủ năng lực tài chính để tham gia chơi casino, đồng thời bỏ các quy định về trách nhiệm của người chơi và doanh nghiệp kinh doanh casino đối với những chứng từ, hồ sơ này.

Bỏ yêu cầu về chứng minh tài chính

Việc điều chỉnh nhằm phù hợp với chủ trương mới đã được thể chế hóa tại dự thảo Nghị định thay thế Nghị định số 03/2017/NĐ-CP, theo hướng không quy định tiêu chí đánh giá, phương thức chứng minh năng lực tài chính của người chơi; thực hiện nâng mức vé vào cửa, trước mắt áp dụng mức là 2,5 triệu đồng/24 giờ liên tục/người hoặc 50 triệu đồng/tháng/người.

Không yêu cầu chứng minh tài chính, người chơi sẽ mua vé với mức 2,5 triệu đồng/24 giờ liên tục hoặc 50 triệu đồng/tháng.

Cùng với thay đổi về điều kiện tài chính của người chơi, dự thảo thông tư cũng đề xuất bỏ quy định doanh nghiệp phải bố trí tối thiểu 60% nguồn thu từ tiền vé tham gia chơi casino cho các lĩnh vực giáo dục, đào tạo, dạy nghề và y tế.

Dự thảo kế thừa nguyên tắc sử dụng nguồn thu này cho các mục tiêu phúc lợi xã hội, phục vụ cộng đồng, bảo đảm an ninh, trật tự xã hội, trong đó ưu tiên giáo dục, đào tạo, dạy nghề và y tế. Việc phân chia nguồn thu giữa ngân sách địa phương và ngân sách cấp xã do Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quyết định theo quy định của Luật Ngân sách Nhà nước.

Các doanh nghiệp casino làm ăn ra sao?

Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Du lịch Phú Quốc (DPQC) - đơn vị vận hành Casino Corona Phú Quốc, dự án được thí điểm cho người Việt Nam vào chơi - ghi nhận khoản lỗ trước thuế 202,6 tỷ đồng trong 6 tháng đầu năm nay. Mức lỗ này đã cải thiện đáng kể so với khoản lỗ trước thuế hơn 560 tỷ đồng cùng kỳ năm trước

Chủ casino Phú Quốc lỗ gần 6.200 tỷ đồng . Ảnh: DN.

Tuy nhiên, lỗ lũy kế của doanh nghiệp vẫn tăng lên 6.192 tỷ đồng tại ngày 30/6. Tổng nợ phải trả đạt 51.674 tỷ đồng , tăng gần 27% so với kỳ trước. Trong đó, dư nợ trái phiếu phát hành ở mức 7.484 tỷ đồng , trong khi nợ vay ngân hàng là 283 tỷ đồng . Vốn chủ sở hữu tăng lên 3.807 tỷ đồng , chủ yếu nhờ vốn đầu tư của chủ sở hữu được nâng từ 7.500 tỷ đồng lên 10.000 tỷ đồng .

Một doanh nghiệp khác là Công ty cổ phần Quốc tế Hoàng Gia (mã chứng khoán RIC) - đơn vị vận hành Casino Royal Hạ Long tại Quảng Ninh - vừa công bố báo cáo tài chính quý III/2026 với doanh thu thuần gần 39 tỷ đồng , tăng 13,7% so với cùng kỳ năm trước. Đáng chú ý, hoạt động kinh doanh trò chơi có thưởng mang về hơn 25,2 tỷ đồng , chiếm khoảng 65% tổng doanh thu. Doanh thu phòng nghỉ và dịch vụ ăn uống mỗi mảng đạt gần 5 tỷ đồng .

Tuy nhiên, giá vốn hàng bán tăng gần 23%, lên 28,8 tỷ đồng , khiến lợi nhuận gộp giảm khoảng 6%, còn 10,2 tỷ đồng . Doanh thu tài chính giảm, trong khi chi phí tài chính vẫn ở mức gần 5 tỷ đồng , chủ yếu là chi phí lãi vay.

Kết quả, RIC lỗ sau thuế 2,6 tỷ đồng trong quý III, gần gấp đôi khoản lỗ 1,3 tỷ đồng cùng kỳ năm trước.

Giải trình về kết quả kinh doanh, doanh nghiệp cho biết dù doanh thu tăng nhờ đẩy mạnh bán hàng, marketing và tìm kiếm khách hàng mới, hoạt động kinh doanh vẫn chịu áp lực từ chi phí thuê đất. Đơn giá thuê đất năm 2026 tăng so với năm trước, đồng thời doanh nghiệp không còn được hưởng chính sách giảm 30% tiền thuê đất như cùng kỳ.