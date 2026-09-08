Dự án casino cho người Việt vào chơi ở Phú Quốc vẫn đang lỗ

Công ty chủ quản Casino Corona Phú Quốc tiếp tục thua lỗ trong 6 tháng đầu năm nay, với khoản lỗ trước thuế gần 203 tỷ đồng, tương đương mức lỗ hơn 1 tỷ đồng mỗi ngày.

Theo báo cáo tài chính gửi Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), CTCP Đầu tư và Phát triển Du lịch Phú Quốc (DPQC) cho biết đã ghi nhận khoản lỗ trước thuế gần 203 tỷ đồng trong 6 tháng đầu năm nay, giảm khoảng 64% so với khoản lỗ cùng kỳ năm ngoái.

Khoản lỗ sau khi trừ thuế thu nhập doanh nghiệp ở mức 211 tỷ đồng , kéo dài chuỗi thua lỗ 2 năm liên tiếp của công ty này.

Với khoản lỗ trăm tỷ đồng kể trên, bình quân mỗi ngày Công ty Du lịch Phú Quốc lại lỗ hơn 1 tỷ đồng . Khoản lỗ cũng tiếp tục bào mòn kết quả kinh doanh tích lũy của doanh nghiệp, khiến lợi nhuận sau thuế chưa phân phối âm tới 6.192 tỷ đồng .

Trong bối cảnh hoạt động kinh doanh vẫn chưa hết lỗ, điểm sáng tích cực nằm ở vốn chủ sở hữu tại thời điểm cuối tháng 6/2026 của doanh nghiệp này đã tăng từ 1.996 tỷ lên gần 3.808 tỷ đồng , tương đương mức tăng ròng 91%.

Động lực chính đến từ việc doanh nghiệp tăng vốn đầu tư của chủ sở hữu từ 7.500 tỷ lên 10.000 tỷ đồng . Nguồn vốn mới giúp cải thiện đáng kể quy mô vốn chủ sở hữu, qua đó phần nào hấp thụ khoản lỗ lũy kế lớn của doanh nghiệp.

Việc tăng vốn cũng giúp các chỉ số đòn bẩy tài chính được cải thiện. Hệ số nợ phải trả/vốn chủ sở hữu giảm từ 20,38 lần xuống 13,57 lần. Tương tự, dư nợ trái phiếu/vốn chủ sở hữu giảm gần một nửa, từ 3,77 lần xuống còn 1,98 lần.

KẾT QUẢ KINH DOANH CỦA CHỦ DỰ ÁN CASINO CORONA PHÚ QUỐC Nguồn: BCTC DN. Nhãn 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 6TH 2026 Lợi nhuận sau thuế tỷ đồng -2530 -964 -30 40 866 -725 -918 -211

Tại ngày 30/6, tổng nợ phải trả của Công ty Du lịch Phú Quốc đạt gần 51.675 tỷ đồng , tăng hơn 10.000 tỷ so với đầu năm. Trong đó, dư nợ vay ngân hàng chỉ khoảng 283 tỷ đồng , còn dư nợ trái phiếu ở mức 7.484 tỷ đồng .

Đáng chú ý, phần lớn nghĩa vụ tài chính của doanh nghiệp nằm ở nhóm "nợ phải trả khác", với tổng giá trị 43.907 tỷ đồng . Trong đó, khoản người mua trả tiền trước ngắn hạn tăng mạnh từ 4.662 tỷ đầu năm lên 8.416 tỷ đồng vào cuối tháng 6. Bên cạnh đó, khoản phải trả ngắn hạn khác ở mức 17.683 tỷ và phải trả dài hạn khác là 13.702 tỷ đồng .

CTCP Đầu tư và Phát triển Du lịch Phú Quốc được thành lập năm 2014, hoạt động trong lĩnh vực du lịch, nghỉ dưỡng và vui chơi giải trí tại Phú Quốc. Doanh nghiệp đang vận hành nhiều thương hiệu và tổ hợp lớn như Vinpearl Safari, VinOasis, Vinpearl Resort & Golf, Vinpearl Resort & Spa cùng các khu nghỉ dưỡng Discovery 1, 2 và 3.

Bên cạnh hoạt động du lịch, nghỉ dưỡng, doanh nghiệp còn kinh doanh casino tại dự án Casino Corona Phú Quốc. Đây là một trong những casino quy mô lớn được phép hoạt động tại Việt Nam và cũng là dự án thí điểm cho người Việt Nam, khách nước ngoài tham gia chơi casino.