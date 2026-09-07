Đại gia hóa chất Hàn Quốc lỗ gần 21.000 tỷ ở Việt Nam

Dù Hyosung Vina báo lãi 768 tỷ đồng nửa đầu năm nay, đơn vị kiểm toán vẫn cảnh báo về khả năng hoạt động liên tục của doanh nghiệp này, khi khoản lỗ lũy kế lên tới 20.798 tỷ đồng.

Công ty TNHH Hóa chất Hyosung Vina (Hyosung Vina Chemicals) vừa công bố báo cáo tài chính nửa đầu năm nay với lợi nhuận sau thuế đảo chiều từ khoản lỗ 1.885 tỷ đồng cùng kỳ năm ngoái sang lãi 768 tỷ đồng kỳ này.

Tuy nhiên, tính đến nay, lỗ lũy kế của Hyosung Vina đã lên tới 20.798 tỷ đồng . Khoản lỗ này cũng là một trong những nguyên nhân khiến đơn vị kiểm toán đưa ý kiến lưu ý về khả năng hoạt động liên tục của doanh nghiệp.

Tại thời điểm 30/6, vốn chủ sở hữu của Hyosung Vina đạt 10.789 tỷ đồng , gấp hơn 20 lần so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, vốn đầu tư của chủ sở hữu tăng 61%, lên 30.882 tỷ đồng , chênh lệch tỷ giá ghi nhận 705 tỷ đồng .

Ngược lại, tổng nợ phải trả của doanh nghiệp đã giảm 37%, còn gần 18.899 tỷ đồng . Trong đó, nợ vay ngân hàng chiếm tỷ trọng lớn nhất với 11.916 tỷ, xếp sau là các khoản phải trả khác khoảng 6.786 tỷ và nợ vay từ phát hành trái phiếu hơn 196 tỷ đồng , sau khi khấu trừ gần 4 tỷ đồng chênh lệch tỷ giá và chi phí phát hành so với giá trị theo mệnh giá.

Báo cáo tài chính giữa niên độ cho kỳ kế toán 6 tháng kết thúc ngày 30/6 của Hyosung Vina được lập bởi Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam.

Kiểm toán viên nhấn mạnh tại ngày 30/6, lỗ lũy kế của công ty là 20.798 tỷ đồng và tổng nợ ngắn hạn cũng đã vượt quá tài sản ngắn hạn với số tiền khoảng 6.482 tỷ đồng .

Các điều kiện này cho thấy có sự tồn tại của yếu tố không chắc chắn trọng yếu có thể dẫn đến nghi ngờ đáng kể về khả năng hoạt động liên tục của công ty.

Báo cáo được chuyển đổi sang VND cho kỳ kế toán kết thúc ngày 30/6 được lập dựa trên báo cáo tài chính giữa niên độ được lập bằng USD cho cùng kỳ báo cáo, phù hợp với các chuẩn mực kế toán Việt Nam, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan.

Hyosung Vina được thành lập vào tháng 5/2018, là doanh nghiệp 100% vốn Hàn Quốc thuộc Tập đoàn Hyosung Chemical, hoạt động trong lĩnh vực sản xuất hóa chất cơ bản như ethylene, propylene, polypropylene, hydrogen và các sản phẩm phụ từ khí hóa lỏng.

Cuối năm 2021, doanh nghiệp khánh thành tổ hợp Nhà máy sản xuất Polypropylene (PP) và kho ngầm chứa khí hóa lỏng LPG tại Khu công nghiệp Cái Mép (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cũ) với tổng vốn đầu tư 1,3 tỷ USD .

Dự án bao gồm hai nhà máy PP công suất 300.000 tấn/năm/nhà máy, nhà máy sản xuất propylene và ethylene 600.000 tấn/năm, cùng bến cảng chuyên dụng tiếp nhận tàu trọng tải 60.000 tấn và kho ngầm LPG dài gần 5 km, sâu 110-200 m dưới mực nước biển, sức chứa 240.000 tấn.

Từ khi đi vào hoạt động, Hyosung Vina chỉ có lãi duy nhất năm 2018. Giai đoạn 2019-2024, công ty liên tục thua lỗ, đỉnh điểm năm 2022 lỗ gần 314 tỷ won.

Trong năm nay, công ty đã hai lần tăng vốn điều lệ, từ 19.200 tỷ đồng lên 30.700 tỷ đồng vào tháng 7 và tiếp tục lên hơn 30.880 tỷ đồng vào tháng 9.

Hiện Hyosung Chemical Corporation (Hàn Quốc) nắm 51% vốn Hyosung Vina, còn Hyosung Vina 1st Co., Ltd (Hàn Quốc) sở hữu 49%, do ông Kim Jong Ki giữ chức Tổng giám đốc kiêm người đại diện pháp luật.

Hyosung là một trong những tập đoàn hàng đầu của Hàn Quốc, đạt doanh thu 16 tỷ USD trong năm 2023. Đây cũng là nhà đầu tư FDI Hàn Quốc lớn thứ 3 tại Việt Nam, với tổng vốn đầu tư khoảng 4,6 tỷ USD .