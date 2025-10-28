Tập đoàn Hàn Quốc lỗ hơn 19.000 tỷ đồng tại Việt Nam

Hyosung Vina báo lỗ 1.885 tỷ đồng nửa đầu năm, nâng lỗ lũy kế lên hơn 19.200 tỷ. Đơn vị kiểm toán cảnh báo rủi ro lớn về khả năng hoạt động của doanh nghiệp này.

Nhà máy sản xuất Polypropylene (PP) và kho ngầm chứa khí hóa lỏng LPG của Hyosung Vina tại Khu công nghiệp Cái Mép. Ảnh: Quỳnh Danh.

Công ty TNHH Hóa chất Hyosung Vina (Hyosung Vina Chemicals) vừa công bố báo cáo tài chính nửa đầu năm nay với khoản lỗ sau thuế 1.885 tỷ đồng , giảm nhẹ so với số lỗ 2.274 tỷ đồng cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên, tính đến nay, lỗ lũy kế của Hyosung Vina đã lên tới 19.244 tỷ đồng .

Cùng với khoản lỗ này, nợ phải trả của doanh nghiệp cũng tăng từ 28.991 tỷ đồng lên 30.122 tỷ đồng chỉ sau một năm. Trong khi đó, vốn chủ sở hữu đến cuối quý II chỉ còn 534 tỷ đồng , tương đương tỷ lệ nợ gấp 56 lần vốn chủ.

Đơn vị kiểm toán PwC Việt Nam nhận định Hyosung Vina đang có khoản lỗ lũy kế lớn và nợ ngắn hạn vượt quá tài sản ngắn hạn hơn 22.200 tỷ đồng , cho thấy tồn tại yếu tố không chắc chắn trọng yếu, dẫn đến hoài nghi về khả năng hoạt động liên tục của doanh nghiệp.

Hyosung Vina được thành lập từ tháng 5/2018 có 100% vốn Hàn Quốc thuộc Hyosung Chemical, hoạt động trong lĩnh vực sản xuất hóa chất cơ bản như ethylene, propylene, polypropylene, hydrogen và các sản phẩm phụ từ khí hóa lỏng.

Cuối năm 2021, doanh nghiệp khánh thành tổ hợp Nhà máy sản xuất Polypropylene (PP) và kho ngầm chứa khí hóa lỏng LPG tại Khu công nghiệp Cái Mép (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cũ) với tổng vốn đầu tư 1,3 tỷ USD .

Dự án bao gồm hai nhà máy PP công suất 300.000 tấn/năm mỗi nhà máy, nhà máy sản xuất propylene và ethylene 600.000 tấn/năm, cùng bến cảng chuyên dụng tiếp nhận tàu trọng tải 60.000 tấn và kho ngầm LPG dài gần 5 km, sâu 110-200 m dưới mực nước biển, sức chứa 240.000 tấn.

Từ khi đi vào hoạt động, Hyosung Vina chỉ có lãi duy năm 2018. Giai đoạn 2019-2024, công ty liên tục thua lỗ, đỉnh điểm năm 2022 lỗ gần 314 tỷ won. Hyosung Chemical không công bố nguyên nhân cụ thể về kết quả này.

Trong năm nay, công ty đã hai lần tăng vốn điều lệ, từ 19.200 tỷ đồng lên 30.700 tỷ đồng vào tháng 7 và tiếp tục lên hơn 30.880 tỷ đồng vào tháng 9.

Hiện, Hyosung Chemical Corporation (Hàn Quốc) nắm 51% vốn, còn Hyosung Vina 1st Co., Ltd (Hàn Quốc) sở hữu 49%, do ông Kim Jong Ki giữ chức Tổng giám đốc kiêm người đại diện pháp luật.

Dù hoạt động kinh doanh gặp khó, tập đoàn Hyosung vẫn khẳng định cam kết đầu tư lâu dài tại Việt Nam.

Trong buổi làm việc tháng 3 vừa qua với Thủ tướng Phạm Minh Chính tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (cũ), ông Bae In Han, Tổng giám đốc Hyosung Đồng Nai kiêm đại diện cao nhất của tập đoàn tại Việt Nam, cho biết Hyosung sẽ rót thêm khoảng 1,5 tỷ USD để xây dựng nhà máy sản xuất công nghệ sinh học và nhà máy sợi carbon tại địa phương này.

Ông khẳng định cam kết lâu dài của Hyosung với tuyên bố "đặt tương lai 100 năm tới tại Việt Nam", đồng thời đánh giá cao môi trường đầu tư ổn định, thuận lợi của Việt Nam.

Hyosung là một trong những tập đoàn hàng đầu của Hàn Quốc, đạt doanh thu 16 tỷ USD trong năm 2023. Đây cũng là nhà đầu tư FDI lớn thứ 3 của Hàn Quốc tại Việt Nam, với tổng vốn đầu tư khoảng 4,6 tỷ USD .