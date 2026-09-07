Chủ 'siêu' dự án Aqua City lỗ hơn 120 tỷ sau 6 tháng

Công ty TNHH Thành phố Aqua - chủ đầu tư dự án Aqua City (TP Đồng Nai) - đã ghi nhận khoản lỗ hơn 120 tỷ đồng trong 6 tháng đầu năm 2026, trong khi tổng nợ phải trả cũng tăng vọt.

Công ty TNHH Thành phố Aqua là chủ đầu tư "siêu" dự án Aqua City rộng 1.000 ha tại TP Đồng Nai. Ảnh: Quỳnh Danh.

Công ty TNHH Thành phố Aqua - công ty con của Novaland - vừa công bố Báo cáo tài chính bán niên năm 2026 cho biết đã ghi nhận khoản lỗ hơn 120 tỷ đồng trong nửa đầu năm nay, tăng đáng kể so với mức lỗ hơn 70 tỷ cùng kỳ năm trước.

Tại thời điểm cuối tháng 6/2026, vốn chủ sở hữu của Thành phố Aqua đạt khoảng 1.670 tỷ đồng , không thay đổi nhiều so với cùng kỳ năm trước. Trong khi đó, quy mô nợ phải trả tiếp tục tăng.

Cụ thể, tổng nợ phải trả của doanh nghiệp đến cuối quý II đạt gần 11.350 tỷ đồng , tăng khoảng 1.375 tỷ so với cùng kỳ năm trước. Hệ số nợ phải trả gấp 6,79 lần vốn chủ sở hữu.

Trong tổng số nợ này, khoản vay từ ngân hàng chiếm khoảng 1.550 tỷ đồng . Phần còn lại chủ yếu là các khoản nợ phải trả khác (không bao gồm trái phiếu và vay ngân hàng) với giá trị khoảng 9.300 tỷ.

Như vậy, tại thời điểm cuối tháng 6, tổng tài sản của Thành phố Aqua vào khoảng hơn 13.000 tỷ đồng .

Công ty TNHH Thành phố Aqua tiền thân là CTCP Thành phố Aqua, được thành lập năm 2008 với vốn điều lệ 1.765 tỷ đồng để phát triển dự án Aqua City tại phường Long Hưng (TP Đồng Nai).

Trong khi đó, Aqua City là một trong những dự án trọng điểm của Novaland có quy mô khoảng 1.000 ha và được triển khai với 7 phân khu. Tuy nhiên, dự án từng phải tạm dừng từ năm 2021 do vướng mắc liên quan đến điều chỉnh quy hoạch và quỹ đất nhà ở xã hội.

Kết quả kinh doanh trên của Thành phố Aqua diễn ra trong bối cảnh dự án Aqua City đang được đẩy nhanh tiến độ triển khai sau khi nhiều vướng mắc pháp lý được tháo gỡ.

Mới đây nhất, Sở Xây dựng TP Đồng Nai đã xác nhận gần 3.800 căn nhà tại 3 phân khu thuộc Khu đô thị dịch vụ thương mại cao cấp Cù lao Phước Hưng (một trong những dự án thuộc cụm dự án Aqua City) - đã đủ điều kiện đưa vào kinh doanh. Đây là bước tiến lớn về mặt pháp lý tại "siêu" dự án bất động sản này.

Theo báo cáo, đến nay, Aqua City đã bàn giao khoảng 1.300 sản phẩm nhà phố, biệt thự. Nhiều tiện ích cũng đã được đưa vào vận hành như Aqua Marina, Nova Mall, trung tâm thể thao, clubhouse, công viên ven sông…

Dự án đặt mục tiêu bàn giao hơn 9.000 sản phẩm, đồng thời tiếp tục triển khai các tiện ích về giáo dục, y tế, giải trí, từng bước hoàn thiện hệ sinh thái đô thị ven sông tại Đồng Nai.