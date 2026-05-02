Đề xuất đưa casino, karaoke ra khỏi ngành kinh doanh có điều kiện

Bộ Tài chính đề xuất cắt giảm 58 ngành, nghề kinh doanh có điều kiện quy định tại Luật Đầu tư, trong đó có kinh doanh dịch vụ karaoke và casino.

Bộ Tài chính vừa công bố Dự thảo Nghị quyết của Chính phủ về cắt, giảm ngành nghề kinh doanh có điều kiện, trong đó bãi bỏ 58 ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện; sửa đổi 12 ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện tại Luật Đầu tư, thuộc trách nhiệm quản lý của các bộ, ngành.

Đối với ngành nghề thuộc quản lý của Bộ Tài chính, danh sách có các ngành nghề như kinh doanh dịch vụ kế toán; kinh doanh tái bảo hiểm; kinh doanh casino; kinh doanh đặt cược hay kinh doanh hàng miễn thuế.

Lĩnh vực thuộc quản lý của Bộ Nông nghiệp và Môi trường có 14 ngành nghề cắt giảm như kinh doanh dịch vụ bảo vệ thực vật...

Trong khi đó, 12 ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện được sửa đổi đáng chú ý như hoạt động kinh doanh bảo hiểm, kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng; các hoạt động giáo dục mầm non, phổ thông, đại học, giáo dục thường xuyên.

Cơ quan soạn thảo nêu rõ nguyên tắc cắt giảm ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện bao gồm cắt giảm những ngành, nghề không đáp ứng điều kiện cần thiết theo quy định hoặc không cần thiết phải quy định điều kiện để kiểm soát.

Ngoài ra, cắt giảm những ngành, nghề mà điều kiện đầu tư kinh doanh gắn với các yêu cầu, điều kiện về kho bãi, hạ tầng, cơ sở vật chất hoặc chất lượng quy trình vận hành hoặc tiêu chuẩn học vấn, kinh nghiệm, bằng cấp của cá nhân có thể nghiên cứu xây dựng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật hoặc tiêu chuẩn nghề để chuyển hướng quản lý từ “tiền kiểm” sang “hậu kiểm”.

Những ngành, nghề mà điều kiện đầu tư kinh doanh không rõ ràng, có tính chất định tính, khó định lượng hoặc không được xác định cụ thể là hoạt động đầu tư kinh doanh hoặc chỉ do cơ quan, đơn vị sự nghiệp, doanh nghiệp trực thuộc cơ quan nhà nước được phép cung cấp, thực hiện hoạt động đầu tư kinh doanh cũng nằm trong diện đề xuất.

Ngoài ra cắt giảm những ngành, nghề có tính chất tương tự nhau hoặc đã được xem xét, kiểm soát bởi ngành, nghề khác trong danh mục hoặc hoạt động quản lý khác; những ngành, nghề mà chất lượng sản phẩm, dịch vụ đầu ra do thị trường tự quyết định, không tiềm ẩn nguy cơ gây hại hoặc ảnh hưởng đến quốc phòng, an ninh quốc gia, an toàn xã hội, đạo đức xã hội, sức khỏe của cộng đồng; những ngành, nghề mà từ khi được quy định cho đến nay vẫn chưa ban hành được điều kiện đầu tư kinh doanh hoặc đã không còn quy định điều kiện đầu tư kinh doanh.

Hiện Bộ Tài chính đề xuất Nghị quyết có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2026 đến 1/3/2027.

Ngành nghề kinh doanh có điều kiện hiểu đơn giản là những lĩnh vực mà Nhà nước đặt "hàng rào" tiêu chuẩn riêng biệt nhằm bảo vệ lợi ích công cộng, an ninh quốc gia hoặc sức khỏe cộng đồng. Thay vì chỉ cần đăng ký kinh doanh là có thể hoạt động ngay, doanh nghiệp trong các lĩnh vực được áp dụng quy định này cần thực hiện thêm giấy phép con, chứng chỉ hành nghề... nhằm đảm bảo những người cung cấp dịch vụ quan trọng phải có đủ trình độ và nguồn lực chuyên môn trước khi bắt tay vào phục vụ khách hàng.

Việc đề xuất cắt bỏ một số ngành nghề ra khỏi danh mục kinh doanh có điều kiện nhằm dỡ bỏ những rào cản hành chính rườm rà và tốn kém cho người dân. Nhà nước vẫn có các quy chuẩn kỹ thuật rõ ràng, thực hiện việc giám sát, thanh tra trong quá trình hoạt động thực tế. Cách tiếp cận này giúp doanh nghiệp giảm bớt chi phí gia nhập thị trường, khơi thông nguồn lực kinh tế, thúc đẩy tính tự giác và trách nhiệm của doanh nghiệp trước pháp luật.