Đề xuất siết xử phạt các vi phạm lĩnh vực xổ số, casino

Bộ Tài chính đề xuất mức phạt tối đa 200 triệu đồng với tổ chức vi phạm trong lĩnh vực kinh doanh xổ số, đặt cược và trò chơi có thưởng.

Bộ Tài chính vừa công bố thông tin về 2 dự thảo Nghị định của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kinh doanh xổ số và lĩnh vực đặt cược, trò chơi có thưởng. Hai dự thảo được xây dựng nhằm thay thế các quy định hiện hành, bảo đảm đồng bộ với hệ thống pháp luật mới.

Theo Bộ Tài chính, việc sửa đổi xuất phát từ yêu cầu cập nhật các quy định liên quan đến Luật Phòng, chống rửa tiền; Luật Phòng, chống khủng bố; Luật Xử lý vi phạm hành chính sửa đổi và Luật Thanh tra, cùng các văn bản hướng dẫn thi hành.

Đề xuất phạt tối đa 200 triệu đồng với tổ chức vi phạm

Đối với lĩnh vực kinh doanh xổ số, dự thảo Nghị định gồm 4 Chương, 32 Điều, quy định về các hành vi vi phạm, hình thức xử phạt, biện pháp khắc phục hậu quả và thẩm quyền xử phạt.

Theo dự thảo, mức phạt tiền quy định đối với tổ chức vi phạm tối đa là 200 triệu đồng. Mức phạt đối với cá nhân bằng một nửa mức phạt áp dụng cho tổ chức có cùng hành vi vi phạm.

Một số hành vi chỉ áp dụng đối với cá nhân, gồm cạo sửa, tẩy xóa hoặc làm giả vé xổ số để tham gia dự thưởng, lĩnh thưởng; mua vé xổ số để dự thưởng khi không đủ điều kiện; sửa chữa, tẩy xóa hoặc giả mạo tài liệu trong hồ sơ làm đại lý xổ số; sử dụng kết quả xổ số để tổ chức chương trình dự thưởng trái quy định và cung cấp thông tin dự đoán trước kết quả xổ số.

Dự thảo cũng bổ sung hình thức xử phạt đình chỉ có thời hạn hoạt động kinh doanh xổ số, tịch thu tang vật và phương tiện được sử dụng để thực hiện hành vi vi phạm hành chính.

Về thời hiệu xử phạt, dự thảo dẫn chiếu quy định tại Điều 6 Luật Xử lý vi phạm hành chính và các văn bản sửa đổi, bổ sung. Đồng thời, văn bản xác định thời điểm chấm dứt hành vi vi phạm đối với một số hành vi cụ thể để làm căn cứ tính thời hiệu.

Đáng chú ý, dự thảo bổ sung các quy định về hành vi vi phạm, hình thức xử phạt và biện pháp khắc phục hậu quả liên quan đến phòng, chống rửa tiền, phòng, chống khủng bố và tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt trong lĩnh vực kinh doanh xổ số.

Về thẩm quyền, dự thảo quy định trách nhiệm xử phạt của cơ quan quản lý Nhà nước trong lĩnh vực kinh doanh xổ số, Chủ tịch UBND cấp tỉnh và cấp xã, lực lượng công an nhân dân, cùng thẩm quyền lập biên bản vi phạm hành chính.

Lĩnh vực đặt cược, casino có 47 nhóm hành vi vi phạm

Đối với lĩnh vực đặt cược và trò chơi có thưởng, dự thảo Nghị định gồm 4 Chương, 65 Điều. Nội dung tập trung vào các hành vi vi phạm, mức phạt, hình thức xử phạt bổ sung, biện pháp khắc phục hậu quả và thẩm quyền xử lý.

Dự thảo quy định mức phạt tiền tối đa đối với tổ chức vi phạm là 200 triệu đồng, cá nhân là 100 triệu đồng. Các mức phạt cụ thể được xác định theo từng hành vi vi phạm.

Các hình thức xử phạt bổ sung gồm đình chỉ có thời hạn hoạt động kinh doanh đặt cược, casino hoặc trò chơi điện tử có thưởng; tịch thu tang vật và phương tiện được sử dụng để thực hiện hành vi vi phạm.

Về thời hiệu, dự thảo quy định thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đặt cược và trò chơi điện tử có thưởng là một năm.

Với hành vi đang được thực hiện, thời hiệu được tính từ thời điểm người có thẩm quyền thi hành công vụ phát hiện vi phạm.

Với hành vi đã kết thúc, thời hiệu được tính từ thời điểm hành vi chấm dứt. Dự thảo cũng xác định thời điểm chấm dứt đối với một số hành vi cụ thể.

Dự thảo phân loại hành vi vi phạm thành 17 nhóm trong lĩnh vực đặt cược, 15 nhóm trong lĩnh vực casino và 15 nhóm trong lĩnh vực trò chơi điện tử có thưởng. Ngoài ra, có 4 nhóm hành vi liên quan đến phòng, chống rửa tiền, tài trợ khủng bố và tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt.

Với từng hành vi, dự thảo quy định cụ thể mức xử phạt, hình thức xử phạt bổ sung và biện pháp khắc phục hậu quả tương ứng.

Về thẩm quyền xử phạt và lập biên bản, dự thảo đề cập lực lượng công an nhân dân, Chủ tịch UBND các cấp, Giám đốc Sở Tài chính và cơ quan thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước trong lĩnh vực kinh doanh đặt cược, trò chơi điện tử có thưởng.