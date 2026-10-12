Bộ Tài chính yêu cầu xử lý nhanh thủ tục giải thể doanh nghiệp

Bộ Tài chính yêu cầu đẩy nhanh thủ tục giải thể doanh nghiệp, trong đó cơ quan đăng ký kinh doanh phải xử lý hồ sơ trong 1 ngày làm việc ở một số bước.

Bộ Tài chính vừa có Công văn số 16148/BTC-DNTN gửi Sở Tài chính các tỉnh, thành phố về việc đẩy nhanh tiến độ xử lý thủ tục giải thể doanh nghiệp, nhằm tạo thuận lợi cho doanh nghiệp khi thực hiện thủ tục này.

Thúc tiến độ xử lý thủ tục giải thể doanh nghiệp

Theo Bộ Tài chính, khoản 2 Điều 207 Luật Doanh nghiệp quy định doanh nghiệp chỉ được giải thể khi đã thanh toán hết các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác, đồng thời không trong quá trình giải quyết tranh chấp tại Tòa án hoặc Trọng tài.

Hồ sơ, trình tự và thủ tục giải thể doanh nghiệp được quy định tại các Điều 208, 209 và 210 Luật Doanh nghiệp; Điều 64 và 65 Nghị định số 168/2025/NĐ-CP của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp; cùng Điều 13 Nghị định số 296/2026/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 168/2025/NĐ-CP.

Trên cơ sở các quy định này, Bộ Tài chính đề nghị Sở Tài chính các tỉnh, thành phố chỉ đạo cơ quan đăng ký kinh doanh cấp tỉnh phối hợp với cơ quan thuế rà soát, đẩy nhanh tiến độ và rút ngắn thời gian xử lý thủ tục đăng ký giải thể doanh nghiệp.

Đối với trường hợp doanh nghiệp nộp hồ sơ đăng ký giải thể, cơ quan đăng ký kinh doanh cấp tỉnh phải xử lý hồ sơ và gửi thông tin về cơ quan thuế trong vòng 1 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ.

Theo quy định, một số bước xử lý hồ sơ giải thể doanh nghiệp chỉ có thời hạn 1 ngày làm việc, trong khi cơ quan thuế có 2 ngày làm việc để phản hồi thông tin. Ảnh: Nam Khánh.

Nếu nhận được ý kiến của cơ quan thuế xác nhận doanh nghiệp đã hoàn thành nghĩa vụ thuế trong thời hạn quy định, cơ quan đăng ký kinh doanh cấp tỉnh cũng phải chuyển tình trạng pháp lý của doanh nghiệp trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp sang trạng thái “Đã giải thể” trong vòng 1 ngày làm việc kể từ ngày nhận được ý kiến.

Trường hợp không nhận được phản hồi của cơ quan thuế trong vòng 2 ngày làm việc kể từ ngày gửi thông tin, cơ quan đăng ký kinh doanh cấp tỉnh sẽ chuyển tình trạng pháp lý của doanh nghiệp sang “Đã giải thể” trong vòng 1 ngày làm việc tiếp theo.

Đẩy nhanh xử lý hồ sơ giải thể sau 180 ngày

Đối với trường hợp doanh nghiệp không nộp hồ sơ đăng ký giải thể, cơ quan đăng ký kinh doanh cấp tỉnh sẽ xử lý sau thời hạn 180 ngày, tính từ ngày nhận được nghị quyết, quyết định giải thể của doanh nghiệp hoặc ngày cơ quan này thông báo doanh nghiệp đang làm thủ tục giải thể trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

Điều kiện để thực hiện là hết thời hạn 180 ngày nhưng cơ quan đăng ký kinh doanh không nhận được hồ sơ đăng ký giải thể doanh nghiệp, hồ sơ đăng ký chấm dứt hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh hoặc ý kiến phản đối bằng văn bản của cơ quan quản lý thuế hay tổ chức, cá nhân có liên quan.

Khi đáp ứng các điều kiện trên, cơ quan đăng ký kinh doanh cấp tỉnh phải chuyển tình trạng pháp lý của doanh nghiệp sang “Đã giải thể”, đồng thời chuyển tình trạng của chi nhánh, văn phòng đại diện và địa điểm kinh doanh sang “Đã chấm dứt hoạt động” trong vòng 1 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc thời hạn 180 ngày.

Về việc phối hợp tiếp nhận và xử lý hồ sơ giải thể doanh nghiệp, Bộ Tài chính yêu cầu cơ quan đăng ký kinh doanh cấp tỉnh và cơ quan thuế chủ động trao đổi thông tin bằng phương thức phù hợp nếu phát sinh sự cố kỹ thuật hoặc giao dịch chưa được truyền, nhận kịp thời.

Việc phối hợp này nhằm bảo đảm cơ quan thuế phản hồi trong vòng 2 ngày làm việc kể từ ngày nhận được thông tin, đồng thời cơ quan đăng ký kinh doanh cấp tỉnh xử lý hồ sơ đúng thời hạn quy định.