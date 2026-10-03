Bộ Tài chính tính cách hạn chế tác động của giá điện

Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn cho biết Bộ Tài chính đang tính toán các giải pháp hạn chế tác động của giá điện, nhất là điện sinh hoạt, đồng thời bảo đảm cân đối nguồn cung.

Bộ trưởng Tài chính Ngô Văn Tuấn tại Hội nghị tiếp xúc cử tri trước Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI. Ảnh: BTC.

Tại Hội nghị tiếp xúc cử tri trước Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI diễn ra chiều 3/10 tại TP Quảng Ninh, Bộ trưởng Tài chính Ngô Văn Tuấn cho biết áp lực điều hành giá hiện vẫn lớn, trong đó đáng chú ý là diễn biến giá xăng dầu và điện.

Theo Bộ trưởng, từ đầu năm, trước biến động của giá dầu thế giới, các cơ quan đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp liên quan đến thuế nhập khẩu, thuế bảo vệ môi trường và các chính sách khác đối với xăng dầu.

Việc điều chỉnh chính sách thuế, kết hợp các biện pháp điều hành giá và sử dụng Quỹ Bình ổn giá xăng dầu đã góp phần hạn chế mức tăng giá trong nước, qua đó giảm áp lực đối với người dân và doanh nghiệp.

Tính giải pháp với giá điện sinh hoạt

Đối với giá điện, Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn cho biết Bộ Tài chính đang tính toán các giải pháp nhằm hạn chế tác động đến người dân, đặc biệt là giá điện sinh hoạt. Tuy nhiên, việc điều hành cần bảo đảm cân đối giữa yêu cầu ổn định giá và bảo đảm nguồn cung điện.

Theo ông Tuấn, thời gian tới cần tính toán các yếu tố có thể ảnh hưởng đến nguồn cung điện, nhất là diễn biến thời tiết và tình trạng hạn hán có thể tác động đến nguồn thủy điện.

Do đó, bên cạnh việc tính toán tác động của giá điện đến người dân, các cơ quan cũng phải chủ động tính toán các nguồn cung khác và có giải pháp bảo đảm an ninh năng lượng.

Bộ trưởng cho rằng kiểm soát giá điện có ý nghĩa trong bài toán kiểm soát lạm phát và ổn định kinh tế vĩ mô.

Trước đó, Bộ trưởng cho biết kinh tế Việt Nam 9 tháng đầu năm đạt nhiều kết quả tích cực. GDP 9 tháng ước tăng 9,01% so với cùng kỳ, trong khi quý III tăng 9,95%. Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa đạt 888,02 tỷ USD , tăng 30,4%.

Giảm chi phí tuân thủ cho doanh nghiệp

Cũng tại hội nghị, Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn cho biết Bộ Tài chính đang tiếp tục hoàn thiện các chính sách thuế theo hướng đơn giản hóa, giảm chi phí tuân thủ và tạo thuận lợi hơn cho người dân, doanh nghiệp.

Trong 9 tháng, có 223.900 doanh nghiệp gia nhập và tái gia nhập thị trường, trong khi khoảng 172.000 doanh nghiệp rút lui. Theo Bộ trưởng, một bộ phận doanh nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp nhỏ và vừa, vẫn gặp khó khăn trong sản xuất, kinh doanh.

Do đó, cùng với các chính sách hỗ trợ, việc cải cách thủ tục hành chính và nâng cao mức độ tuân thủ pháp luật về thuế cần tiếp tục được đẩy mạnh.

Đối với hộ kinh doanh, doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ, định hướng được Bộ Tài chính đưa ra là đơn giản hóa phương pháp tính thuế, phù hợp với quy mô và khả năng quản trị của từng nhóm.

Ngành thuế cũng đang triển khai làm sạch dữ liệu mã số thuế, hướng tới giảm thời gian và chi phí cho doanh nghiệp trong quá trình gia nhập, hoạt động và chấm dứt hoạt động.

Liên quan đến nhà ở, Bộ trưởng cho biết các cơ quan đang sửa đổi Luật Kinh doanh bất động sản và Luật Nhà ở, trong đó có hướng phát triển nhà ở cho thuê dài hạn bên cạnh nhà ở xã hội. Cách tiếp cận này nhằm tạo thêm lựa chọn về chỗ ở với chi phí hợp lý cho người dân, thay vì chỉ tập trung vào mục tiêu sở hữu nhà ở.

Với chính sách đất đai, Bộ trưởng cho biết việc sửa đổi Luật Đất đai tiếp tục quan tâm đến công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng. Chính sách đối với người bị thu hồi đất cần tính đến việc bảo đảm người dân có chỗ ở, môi trường sống và sinh kế tốt hơn khi đất được thu hồi để phục vụ phát triển kinh tế - xã hội.