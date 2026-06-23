Người trúng Vietlott 83 tỷ lại thắng 16 tờ vé số tứ quý 6

Chỉ hơn 2 tuần sau khi nhận giải Jackpot 83,5 tỷ đồng của Vietlott, anh Bùi Văn Mạnh lại gây chú ý vì liên tục trúng giải. Đây là lần thứ 3 anh trúng số trong tháng 6.

Anh Mạnh vừa trúng thưởng 160 triệu đồng. Ảnh: NVCC.

Tối 22/6, chia sẻ với Tri Thức - Znews, anh Lê Phước Tính, chủ đại lý vé số An Khang, cho biết trong kỳ quay thưởng xổ số miền Nam cùng ngày, anh Bùi Văn Mạnh tiếp tục trúng thưởng giải ba nhờ dãy số có tứ quý 6666. Giá trị giải thưởng là 10 triệu đồng/vé, tổng cộng là 160 triệu đồng. Đại lý cho biết đây là lần thứ 3 trong tháng khách hàng đặc biệt này gặp vận may với các loại hình xổ số khác nhau.

"Tôi mở đại lý vé số đến nay được 8 năm. Đây là lần đầu tiên tôi gặp trường hợp trúng số liên tiếp như vậy trong một tháng", anh Tính nói.

Trước đó, ngày 5/6, anh Bùi Văn Mạnh gây chú ý khi đến nhận giải Jackpot 1 của loại hình Power 6/55 với giá trị hơn 83,5 tỷ đồng . Anh là một trong số ít người trúng giải độc đắc Vietlott công khai danh tính và không đeo mặt nạ khi nhận thưởng.

Người đàn ông sinh năm 1981 cho biết đã gắn bó với việc mua vé số trong nhiều năm và thường xuyên tham gia các sản phẩm của Vietlott.

Ngày 18/6, chỉ khoảng 10 ngày sau khi nhận thưởng Vietlott, anh Mạnh tiếp tục trúng 30 tờ vé số kiến thiết Bình Thuận cùng giải nhất. Mỗi vé trúng thưởng trị giá 30 triệu đồng. Tổng số tiền nhận được gần 1 tỷ đồng .

Thông tin về chuỗi vận may của anh Mạnh nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội và thu hút sự quan tâm của nhiều người bởi xác suất trúng thưởng liên tiếp là rất hiếm gặp.

Việc liên tiếp trúng số trong cùng một tháng khiến nhiều người gọi anh là "người đàn ông may mắn nhất tháng 6". Một số người chơi vé số lâu năm cũng bày tỏ sự bất ngờ trước việc một người có thể liên tiếp trúng thưởng ở cả Vietlott lẫn xổ số truyền thống trong thời gian ngắn như vậy.