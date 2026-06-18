Người trúng Vietlott 83 tỷ lại vừa thắng xổ số 1 tỷ đồng

Hơn 10 ngày sau khi nhận giải Jackpot hơn 83,5 tỷ đồng của Vietlott, anh Bùi Văn Mạnh tiếp tục gặp may khi trúng thưởng vé số kiến thiết miền Nam.

Anh Bùi Văn Mạnh vừa trúng xổ số khoảng 1 tỷ đồng sau khi thắng 83 tỷ đồng giải Viettlot. Ảnh: NVCC.

Chia sẻ với Tri Thức - Znews, chị An Khang, chủ đại lý vé số ở phường Bến Cát, TP.HCM, cho biết vừa trao thưởng 30 vé số Bình Thuận trúng giải nhất với số tiền là 30 triệu đồng/vé cho anh Bùi Văn Mạnh (sinh năm 1981, trú tại phường Chánh Phú Hòa, TP.HCM). Tổng giá trị giải thưởng gần 1 tỷ đồng .

Theo chị Khang, anh Mạnh mua vé tại cửa hàng của chị qua hình thức trực tuyến. Sau khi có kết quả xổ số, chị gọi thông báo tin mừng cho anh Mạnh và gia đình.

"Tôi chưa từng gặp trường hợp nào may mắn nhận hai giải liên tiếp trong gần một tháng như thế", chị Khang nói.

Trước đó, ngày 5/6, anh Bùi Văn Mạnh là chủ nhân tấm vé trúng giải độc đắc mang dãy số 01 - 14 - 15 - 19 - 23 - 34. Trong lễ trao giải Jackpot 1 sản phẩm Power 6/55 kỳ quay số mở thưởng thứ 1.350, anh Mạnh quyết định không dùng mặt nạ, cùng gia đình trực tiếp nhận thưởng tại trụ sở của Vietlott.

Anh Mạnh nhận giải thưởng Vietlott ngày 5/6. Ảnh: Ngô Minh.

Theo đại diện thương hiệu, kể từ khi doanh nghiệp đi vào hoạt động, chỉ có 9 khách hàng trúng giải độc đắc lựa chọn công khai danh tính. Con số này tương đương khoảng 1% tổng số người trúng Jackpot.

Anh Mạnh cho biết đã gắn bó với Vietlott gần 10 năm. Mỗi tuần, anh thường dành khoảng 300.000 đồng để mua vé số.

Nhớ lại thời điểm dò vé và phát hiện trúng Jackpot 1 trị giá hơn 83,5 tỷ đồng , anh cho biết cảm giác đầu tiên là bất ngờ xen lẫn hồi hộp. Người đầu tiên anh báo tin vui là vợ.

Chia sẻ về quyết định công khai danh tính, anh Mạnh cho biết đây là mong muốn đã được ấp ủ từ lâu. Anh từng tự nhủ rằng nếu một ngày may mắn trúng Vietlott, bản thân sẽ xuất hiện công khai để nhận thưởng thay vì giấu mặt.

Theo quy định, người trúng thưởng xổ số phải nộp thuế thu nhập cá nhân 10% đối với phần giá trị giải thưởng vượt trên 10 triệu đồng. Sau khi hoàn thành nghĩa vụ thuế, anh Mạnh thực nhận gần 75 tỷ đồng từ giải Jackpot 1.