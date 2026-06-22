Người đàn ông TP.HCM 8 năm chỉ mua vé số đuôi 92, vừa trúng 1,6 tỷ

Sau nhiều năm chỉ chọn mua vé số có đuôi 92, một người đàn ông tại TP.HCM vừa nhận khoản tiền thưởng 1,6 tỷ đồng từ 32 tờ vé số cùng trúng giải an ủi.

2 lốc vé số gồm 32 tờ, thêm 5 vé lẻ giải an ủi mang về gần 1,6 tỷ đồng cho người đàn ông "theo đuổi số 92". Ảnh: NVCC.

Chia sẻ với Tri Thức - Znews, anh Vũ Huỳnh, chủ đại lý vé số Đại Phát (TP.HCM), cho biết một người khách quen của đại lý vừa trúng thưởng 2 lốc vé số, mỗi lốc 16 tờ, và 5 tờ lẻ. Tổng giá trị giải thưởng là 1,6 tỷ đồng .

Anh Vũ Huỳnh cho biết người đàn ông này có thói quen tìm mua các tờ vé mang số cuối 92 từ năm 2018 đến nay. Theo lời của chủ nhân số vé, ông tình cờ mua một tờ mang 2 số cuối này và nhận được tiền thưởng ngay trong lần đầu thử vận may. Trải nghiệm đó tạo niềm tin đặc biệt. Từ đó đến nay, ông không thay đổi lựa chọn.

Ngày 18/6, người đàn ông mua 37 tờ vé có đuôi 92, trong đó có 32 tờ cùng mã vé, của đài An Giang. Kết quả mở thưởng xác định giải đặc biệt mang số 534092. Các tờ vé ông sở hữu trùng 5 chữ số cuối nên được nhận giải an ủi. Đây là lần nhận thưởng có giá trị lớn nhất kể từ khi ông bắt đầu theo đuổi con số yêu thích.

Đại diện đại lý cho biết người đàn ông không phải lần đầu trúng thưởng. Trong 8 năm qua, ông đã 4 lần nhận thưởng từ các tờ vé mang đuôi 92. Các giải thưởng từng nhận gồm giải nhất, giải khuyến khích và giải an ủi.

Dù nhiều lần gặp may, ông vẫn chưa chạm tới giải đặc biệt. Điều đó không làm thay đổi thói quen của người chơi vé số lâu năm này. Mỗi đợt phát hành, ông vẫn cố gắng tìm mua những tờ vé có số cuối quen thuộc.

"Trong nhiều năm qua, người này duy trì thói quen mua vé mỗi ngày. Mỗi đợt phát hành, ông đều lấy trọn một lốc có đuôi 92. Trước đây, một lốc gồm 9 tờ. Sau đó, số lượng tăng lên 11 rồi 12 tờ. Hiện nay, mỗi bộ phát hành gồm 16 tờ. Dù quy cách thay đổi theo từng giai đoạn, khách hàng này vẫn giữ cách chơi quen thuộc", anh Vũ Huỳnh nói.

Nhiều người cho rằng việc bỏ tiền mua vé liên tục trong thời gian dài sẽ tốn kém. Tuy nhiên, là người trực tiếp bán vé số cho vị khách may mắn, anh Vũ Huỳnh cho biết những lần nhận thưởng trước đây đã giúp bù đắp phần lớn chi phí đã mất.

Theo những người bán vé số lâu năm, không nhiều khách hàng đủ kiên trì để theo một dãy số trong gần một thập kỷ. Phần lớn thường đổi lựa chọn sau một thời gian không gặp may. Trường hợp gắn bó với đuôi 92 mỗi ngày như vị khách trên được xem là khá đặc biệt.