Đang đi cắt sầu riêng thuê, thanh niên run run khi biết trúng số 10 tỷ

Đang đi cắt sầu riêng ở Buôn Mê Thuột, anh S. bất ngờ khi hay tin vé số mình mua ở Đồng Nai đã trúng 5 tờ độc đắc.

Anh S. nhận tin trúng số khi đang đi làm.

Chia sẻ với Tri Thức - Znews, ông Nguyễn Văn Lâm (chủ đại lý vé số tại Tân Phú, Đồng Nai) xác nhận cơ sở của ông là nơi đã bán ra 16 vé Đồng Nai trúng giải độc đắc (dãy số 644186) vào ngày 3/6.

Trong số những khách hàng may mắn có anh S. người làm rẫy thuê ở xã Tân Phú (Đồng Nai). Anh S. có 5 vé trúng độc đắc, tương đương trị giá 10 tỷ đồng . Sau khi trừ thuế, số tiền anh nhận về là 9 tỷ đồng .

"Chiều hôm qua (4/6), cậu S. đã đến nhận thưởng rồi. Hôm biết tin trúng giải, cậu ấy đang đi cắt sầu riêng ở Buôn Mê Thuột, vừa xong việc là về để đổi thưởng. Sau khi trừ thuế, cậu ấy đã nhận đủ thưởng bằng tiền mặt và chuyển khoản", ông Lâm thông tin.

Đại lý vé số Nguyễn Văn Lâm là nơi bán ra 16 vé trúng độc đắc hôm 3/6. Ảnh: Đại lý vé số Nguyễn Văn Lâm.

Trước đó, clip anh S. nhận được tin trúng độc đắc khi đang đi cắt sầu riêng lan truyền trên mạng xã hội.

Trong video ngắn, thanh niên không giấu được nụ cười vui mừng. Tay anh run run khi xòe những tấm vé trúng thưởng để mọi người cùng xem. Những người làm cùng anh tại rẫy cũng vây quanh, hò hét chúc mừng.

Chiều 3/6, sau khi kết quả xổ số miền Nam được công bố, các đại lý vé số đã tìm ra nơi trúng giải độc đắc vé số Đồng Nai. Vé số Đồng Nai, do Công ty TNHH Một thành viên xổ số kiến thiết Đồng Nai mở thưởng chiều 3/6, giải độc đắc (dãy số 644186) được xác định "ở lại" TP Đồng Nai, đều được phân phối ra bởi đại lý của ông Nguyễn Văn Lâm.

Trước đó, nhiều người khác cũng gây sốt khắp mạng xã hội với câu chuyện đang đi làm thì nhận được tin trúng độc đắc tiền tỷ.

Đầu tháng 5, một tài xế trại hòm ở Tây Ninh cũng bất ngờ trúng độc đắc vé số Vũng Tàu trị giá 10 tỷ đồng , nhận khoảng 9 tỷ sau thuế.

Chủ trại hòm Sáu Lợi ở Tây Ninh xác nhận với Tri Thức - Znews rằng nhân viên tên V. đã nhận tin vui trúng số vào hôm 5/5.

"Anh V. làm lái xe ở chỗ tôi. Hoàn cảnh cũng khó khăn nên ai cũng thương lắm. Trúng vé số vậy tất cả đều mừng. Sau khi trừ thuế thì nhận về khoảng 9 tỷ đồng ", chủ trại hòm nói.

Theo chủ cơ sở, dù trúng số tiền lớn, anh V. không có ý định nghỉ việc. Anh vẫn sẽ tiếp tục gắn bó với công việc sau khi nhận thưởng.