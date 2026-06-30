Người trúng số 85 tỷ lại may mắn lần 4

Anh Bùi Văn Mạnh nhận 96 triệu đồng từ 16 tờ vé số trúng giải khuyến khích trong kỳ quay ngày 30/6.

Anh Mạnh chia sẻ số tài khoản sau 3 lần trúng số trong một tháng. Ảnh: Văn Nguyện.

Chiều 30/6, anh Bùi Văn Mạnh (phường Chánh Phú Hòa, TP.HCM) chia sẻ anh cảm thấy vui và bất ngờ khi biết mình tiếp tục trúng xổ số lần thứ 4 trong tháng này. Anh vừa tới đại lý đổi thưởng 16 tờ vé số trúng giải khuyến khích của Công ty Xổ số kiến thiết TP.HCM trong kỳ quay cùng ngày.

"Tôi vẫn hy vọng một ngày nào đó sẽ trúng giải đặc biệt", anh Mạnh nói với Tri Thức - Znews.

Anh Lê Phước Tính, chủ đại lý vé số An Khang tại phường Chánh Phú Hòa, cho biết sau 3 lần trúng thưởng với tổng số tiền gần 85 tỷ đồng , anh Mạnh lại gặp may mắn với dãy số 489966. Mỗi tờ vé nhận thưởng 6 triệu đồng. Với 16 tờ vé cùng trúng, người đàn ông sinh năm 1981 nhận tổng cộng 96 triệu đồng trước thuế.

Anh Tính nói thêm sau 8 năm mở đại lý vé số, trường hợp một khách hàng liên tục trúng thưởng trong thời gian ngắn như anh Mạnh là khá hiếm. Không ít khách hàng của đại lý đã gửi lời chúc mừng khi biết tin anh Mạnh tiếp tục gặp vận may.

Lốc vé số thưởng giải khuyến khích của anh Mạnh. Ảnh: NVCC.

Trước đó, anh Bùi Văn Mạnh trở thành cái tên được nhiều người biết đến sau chuỗi 3 lần trúng thưởng liên tiếp. Lần đầu, anh trúng Jackpot Power 6/55 của Vietlott với giá trị gần 84 tỷ đồng . Sau đó, anh tiếp tục trúng 30 vé giải nhất của xổ số kiến thiết Bình Thuận và 16 vé giải ba của xổ số kiến thiết TP.HCM. Tổng giá trị ba lần trúng thưởng đạt khoảng 85 tỷ đồng trước thuế.

Sau khi liên tiếp đổi đời nhờ may mắn, anh Mạnh cho biết gia đình vẫn duy trì cuộc sống như trước. Vợ chồng anh tiếp tục làm việc vì quan niệm "ngồi ăn không thì núi cũng lở". Khoản tiền trúng thưởng được anh ưu tiên để sửa nhà cho mẹ, đóng góp hoạt động an sinh xã hội và trùng tu một ngôi miếu mà anh thường ghé thắp hương.

Người đàn ông trúng số 3 lần liên tiếp từng chạy xe Wave giao hàng Anh Bùi Văn Mạnh lần đầu chia sẻ về cách quản lý số tiền trúng thưởng khổng lồ, cũng như tâm nguyện lớn nhất đời mình dành cho đấng sinh thành.