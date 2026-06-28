6 nhân viên cùng công ty nhảy nhót vì trúng độc đắc, mỗi người 2 tỷ

Sau khi biết tin trúng số, nhóm nhân viên này ôm nhau reo hò ăn mừng và đã hoàn tất thủ tục nhận thưởng.

Ngày 28/6, xác nhận với Tri thức - Znews, đại diện đại lý vé số Việt Hằng ở đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang cho biết vào chiều ngày 25/6 đã có 6 người đến nhận giải độc đắc. Đáng chú ý, cả 6 người đều là đồng nghiệp, cùng làm trong một công ty và mỗi người trúng 2 tỷ đồng .

Theo thông tin từ đại lý, nhóm người này hiện công tác tại một đơn vị kinh doanh du lịch ở Phú Quốc. Khi đến nhận thưởng, họ không chia sẻ quá nhiều thông tin cá nhân cũng như chi tiết về việc lĩnh thưởng, chỉ xác nhận các thủ tục theo quy định.

Giải độc đắc mà nhóm này may mắn trúng thuộc kỳ quay mở thưởng chiều 25/6 của đài An Giang. Sau khi thông tin được xác nhận, nhiều người không khỏi bất ngờ trước sự trùng hợp hiếm gặp khi 6 đồng nghiệp cùng trúng một giải lớn trong cùng thời điểm.

Trước đó, mạng xã hội đã lan truyền clip ghi lại khoảnh khắc nhóm người vui mừng nhảy múa, reo hò khi biết tin trúng giải độc đắc. Hình ảnh cho thấy không khí ăn mừng sôi động, đầy cảm xúc.

Chỉ sau vài giờ đăng tải, đoạn clip đã nhanh chóng thu hút sự chú ý trên mạng xã hội với hàng chục nghìn lượt tương tác. Nhiều bình luận bày tỏ sự thích thú, thậm chí cho biết cảm giác vui lây trước niềm vui bất ngờ của nhóm người may mắn.

Những ngày cuối tháng 6, An Giang liên tiếp ghi nhận nhiều người trúng giải độc đắc xổ số miền Nam. Ngoài nhóm 6 đồng nghiệp ở Phú Quốc trúng giải ngày 25/6, ngày 26/6 cũng có một vé số Vĩnh Long trúng độc đắc được đổi thưởng tại Rạch Giá. Tiếp đó, ngày 27/6, một nam khách hàng quê An Giang đưa vợ đến nhận thưởng giải độc đắc 9 tờ vé số Hậu Giang với tổng giá trị 18 tỷ đồng (chưa trừ thuế), nâng số giải độc đắc ghi nhận tại địa phương lên 3 chỉ trong vòng 3 ngày.