Người tiêu dùng không còn dễ tính

Người tiêu dùng không chỉ mua bằng tiền, mà bằng niềm tin và cả sự tỉnh thức. Vì vậy, doanh nghiệp đừng chỉ làm ra sản phẩm tốt mà hãy làm ra niềm tin.

Đó là chia sẻ của Phó chủ tịch Quốc hội Lê Minh Hoan trong khuôn khổ Lễ công bố Hàng Việt Nam Chất lượng cao năm 2026 do Hiệp hội Doanh nghiệp Hàng Việt Nam Chất lượng cao (HVNCLC) tổ chức chiều 31/3.

Theo ông, niềm tin của người tiêu dùng Việt Nam đã từng có lúc mong manh, nhưng chính các doanh nghiệp có mặt trong sự kiện đã góp phần hàn gắn lại niềm tin ấy. "Thương hiệu là điều còn lại, khi mọi thứ khác đã mất đi", ông Hoan nhận định.

Phó chủ tịch Quốc hội Lê Minh Hoan phát biểu tại sự kiện. Ảnh: BTC.

Theo ông Hoan, thế giới hôm nay không còn dễ tính và người tiêu dùng không chỉ mua bằng tiền, thay vào đó họ mua bằng niềm tin và cả sự tỉnh thức. Vì vậy, nếu chỉ tăng trưởng mà không bền vững, doanh nghiệp sẽ đánh mất tương lai.

Ông đánh giá trong 30 năm qua, các doanh nghiệp đã làm cho người Việt tin vào hàng Việt. Đến hiện tại, nhiều thương hiệu Việt đã bước ra thế giới. Họ không chỉ bán sản phẩm mà còn bán cả câu chuyện, từ câu chuyện về hạt gạo từ đồng bằng, câu chuyện về con tôm vùng nước mặn, đến câu chuyện về cà phê từ cao nguyên.

Từ những thành công mà các thương hiệu Việt đã đạt được, trong 30 năm tới, ông Hoan cho rằng các doanh nghiệp phải làm được một điều lớn hơn - là khiến cả thế giới tin vào giá trị hàng Việt.

"Đừng chỉ làm ra sản phẩm tốt mà hãy làm ra niềm tin. Để khi sản phẩm không còn, niềm tin vẫn ở lại", Phó chủ tịch Quốc hội Lê Minh Hoan nhấn mạnh.

Cũng tại sự kiện, ông Bùi Minh Thạnh, Thành ủy viên, Phó chủ tịch UBND TP.HCM cho biết thành phố luôn xác định cộng đồng doanh nghiệp là động lực trung tâm của phát triển kinh tế - xã hội.

Trong bối cảnh hiện nay, thành phố đang tập trung triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm tăng tốc phát triển kinh tế, phấn đấu đạt mục tiêu tăng trưởng ở mức 2 con số trong giai đoạn tới.

Ông Bùi Minh Thạnh, Thành ủy viên, Phó chủ tịch UBND TP.HCM chia sẻ tại sự kiện. Ảnh: BTC.

Để đạt được mục tiêu này, thành phố đã và đang quyết liệt cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, đẩy mạnh cải cách hành chính, hỗ trợ doanh nghiệp đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, phát triển xanh và bền vững.

Ông Bùi Minh Thạnh cho hay trong quá trình đó, Hiệp hội Doanh nghiệp HVNCLC đã triển khai nhiều chương trình, hoạt động ý nghĩa như kết nối cung - cầu, hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng lực sản xuất... đồng thời góp phần lan tỏa tinh thần "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam".

Thời gian tới, TP.HCM đề nghị hiệp hội tiếp tục phát huy vai trò cầu nối giữa doanh nghiệp với cơ quan quản lý nhà nước và thị trường, đổi mới mạnh mẽ nội dung và phương thức hoạt động theo hướng chuyên sâu, thiết thực và hiệu quả hơn.

"Suốt 30 năm qua, chương trình HVNCLC đã trở thành một thương hiệu uy tín, có sức lan tỏa sâu rộng, qua đó góp phần quan trọng trong việc nâng cao chất lượng sản phẩm, xây dựng niềm tin của người tiêu dùng đối với hàng hóa Việt Nam, đồng thời thúc đẩy doanh nghiệp không ngừng đổi mới, nâng cao năng lực cạnh tranh và hội nhập quốc tế", Phó chủ tịch TP.HCM Bùi Minh Thạnh nhìn nhận.

Theo bà Vũ Kim Hạnh, Chủ tịch Hiệp hội HVNCLC, đây không phải là một danh hiệu hành chính, mà là kết quả của quá trình điều tra người tiêu dùng kéo dài liên tục suốt 3 thập niên. 30 năm qua, chương trình đã ghi nhận 14.299 lượt doanh nghiệp sản xuất hàng tiêu dùng được người tiêu dùng nêu tên bình chọn, và qua quá trình sàng lọc, có 1.752 doanh nghiệp đạt danh hiệu.

Bà cho rằng những con số này không chỉ phản ánh quy mô mà còn cho thấy một cơ chế vận hành đặc thù, khi doanh nghiệp được nhận diện từ thị trường, sau đó được sàng lọc và liên tục nâng cấp theo tiêu chí ngày càng cao. Cách tiếp cận này tạo nên một "chu trình niềm tin", nơi người tiêu dùng, doanh nghiệp và tổ chức đồng hành cùng nhau trong việc xác lập các chuẩn mực chất lượng sản phẩm.