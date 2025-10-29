Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Người phụ nữ ở Đà Nẵng bị điện giật tử vong trong đêm mưa lũ

  • Thứ tư, 29/10/2025 12:00 (GMT+7)
  • 55 phút trước

Trong đêm, người phụ nữ ở Đà Nẵng bị điện giật, dù được mọi người phát hiện và đưa đi cấp cứu nhưng nạn nhân không qua khỏi.

Ngày 29/10, ông Nguyễn Thanh Phong, Chủ tịch UBND xã Thăng An, TP Đà Nẵng, xác nhận trên địa bàn xã xảy ra vụ người phụ nữ bị điện giật tử vong.

Dien giat phu nu chet anh 1

Chính quyền địa phương hỗ trợ tổ chức tang lễ cho nạn nhân bị điện giật.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 21h30 ngày 28/10, chị Trần Thị Huệ (SN 1994, trú tổ 1, thôn Hưng Mỹ, xã Thăng An) đóng cửa để chuẩn bị đi ngủ.

Tuy nhiên, do những ngày qua mưa lớn, nước tràn vào nhà khiến bờ tường ướt và nhiễm điện trên cánh cửa làm chị Huệ bị điện giật.

Phát hiện sự việc, người nhà hô hoán mọi người đến cứu, đưa đến bệnh viện nhưng nạn nhân không qua khỏi.

Theo ông Phong, do nhà nạn nhân bị ngập nước nên địa phương đang hỗ trợ gia đình tổ chức lễ tang tại nhà văn hóa thôn.

Được biết, do mưa lớn, các hồ thủy lợi, thủy điện xả lũ, nhiều khu vực trên địa bàn xã Thăng An bị ngập nặng. Trước đó, đơn vị quản lý điện ở địa phương đã cho cắt điện và mới đóng lại vào chiều 28/10, khi nước có rút xuống.

Sau vụ tai nạn trên xảy ra, hiện điện lực đang tiếp tục cắt điện trên địa bàn để đảm bảo an toàn.

Thống Nhất/VTC News

