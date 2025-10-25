Nam sinh lớp 11 bị điện giật tử vong khi đang câu cá

Một nam sinh tại Hà Tĩnh bị điện giật tử vong khi đang câu cá. Nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

Tối 24/10, lãnh đạo UBND xã Thạch Lạc (tỉnh Hà Tĩnh) xác nhận, trên địa bàn vừa xảy ra vụ tai nạn thương tâm khiến nam sinh lớp 11 bị điện giật tử vong.

Hiện trường nơi xảy ra vụ việc.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 13h30 cùng ngày, em Nguyễn Văn K. (SN 2009, trú tại thôn Bắc Lạc, xã Thạch Lạc) cùng hai người bạn ra ao sen đầu làng để câu cá. Trong lúc đang câu cá, em K. không may vướng phải một đường dây bị rò điện, dẫn đến bị điện giật, ngã xuống đất.

Ngay sau khi phát hiện sự việc, hai người bạn đi cùng và người dân gần đó đã nhanh chóng hô hoán, đưa nam sinh đi cấp cứu. Tuy nhiên, nạn nhân đã tử vong trên đường đến bệnh viện.

Tiếp nhận thông tin, lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường để điều tra, xác minh nguyên nhân vụ việc.

Cũng theo chính quyền địa phương, sau khi xảy ra sự việc, lãnh đạo xã đã đến thăm hỏi, động viên gia đình nạn nhân.

Hiện nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.