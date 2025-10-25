Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Xã hội

Nam sinh lớp 11 bị điện giật tử vong khi đang câu cá

  • Thứ bảy, 25/10/2025 06:51 (GMT+7)
  • 11 giờ trước

Một nam sinh tại Hà Tĩnh bị điện giật tử vong khi đang câu cá. Nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

Tối 24/10, lãnh đạo UBND xã Thạch Lạc (tỉnh Hà Tĩnh) xác nhận, trên địa bàn vừa xảy ra vụ tai nạn thương tâm khiến nam sinh lớp 11 bị điện giật tử vong.

Dien giat nam sinh chet anh 1

Hiện trường nơi xảy ra vụ việc.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 13h30 cùng ngày, em Nguyễn Văn K. (SN 2009, trú tại thôn Bắc Lạc, xã Thạch Lạc) cùng hai người bạn ra ao sen đầu làng để câu cá. Trong lúc đang câu cá, em K. không may vướng phải một đường dây bị rò điện, dẫn đến bị điện giật, ngã xuống đất.

Ngay sau khi phát hiện sự việc, hai người bạn đi cùng và người dân gần đó đã nhanh chóng hô hoán, đưa nam sinh đi cấp cứu. Tuy nhiên, nạn nhân đã tử vong trên đường đến bệnh viện.

Tiếp nhận thông tin, lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường để điều tra, xác minh nguyên nhân vụ việc.

Cũng theo chính quyền địa phương, sau khi xảy ra sự việc, lãnh đạo xã đã đến thăm hỏi, động viên gia đình nạn nhân.

Hiện nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

Thầy giáo bị điện giật tử vong khi dọn nhà sau lũ

Khi đang hút nước từ móng nhà sau lũ, thầy giáo Nguyễn Văn Tuấn, Trường THPT Sóc Sơn (Hà Nội) không may bị điện giật dẫn đến tử vong.

12:07 13/10/2025

Điện giật chết một người và 4 con trâu ở Quảng Trị

Do bị rò rỉ điện trong lúc mưa gió, một người và 4 con trâu ở Quảng Trị đã bị điện giật chết trong chiều 28/9.

09:25 29/9/2025

Hai người đàn ông bị điện phóng treo lơ lửng trên cột khi sửa điện

Theo thông tin từ công an xã Vĩnh Thanh (TP Hà Nội), vào khoảng gần 7h sáng 23/8, anh Bùi V. D. (34 tuổi, quê ở xã Quyết Thắng, huyện Phù Thọ, tỉnh Phú Thọ), là công nhân thi công điện tự do, trong lúc sửa chữa đường dây điện đã không may bị điện giật ngã gục.

23:02 23/8/2025

Tủ sách Xã hội giới thiệu những cuốn sách hay và mới về các chủ đề từ thời sự, chính trị, đến giao thông, hạ tầng... Tủ sách đồng thời cung cấp nhiều kiến thức, dữ liệu để độc giả hiểu nhiều lĩnh vực khác nhau của đời sống xã hội.

https://tienphong.vn/nam-sinh-lop-11-bi-dien-giat-tu-vong-khi-dang-cau-ca-post1790179.tpo

Hoài Nam/Tiền Phong

Điện giật nam sinh chết Nam sinh Nam sinh lớp 11 Điện giật Điện giật tử vong Điện giật Hà Tĩnh

Đọc tiếp

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý