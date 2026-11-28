Ngũ cốc, sữa và một số loại rau củ có thể ảnh hưởng đến quá trình tiêu hóa và kiểm soát cân nặng với người nhóm máu O.

Sữa và các loại đậu được tác giả xếp vào nhóm thực phẩm người mang nhóm máu O nên hạn chế tiêu thụ. Ảnh: Magnific.

Trong cuốn Ăn theo nhóm máu, bác sĩ Peter J. D'Adamo chỉ ra những nhóm thực phẩm không phù hợp với đặc điểm chuyển hóa của người nhóm máu O.

Theo tác giả, ngũ cốc là thực phẩm đáng lưu ý, có thể gây viêm, ảnh hưởng đến quá trình tiêu hóa và hoạt động nội tiết tố.

Đặc biệt, bác sĩ D'Adamo khuyến cáo loại bỏ lúa mì khỏi chế độ ăn của người nhóm máu O. Tác giả cho rằng lectin trong lúa mì có thể phản ứng với máu và đường tiêu hóa, cản trở quá trình hấp thu dinh dưỡng.

Trong khi đó, gluten có thể ảnh hưởng đến quá trình trao đổi chất, khiến cơ thể chuyển hóa thức ăn thành năng lượng kém hiệu quả và dễ tích trữ chất béo.

Mì Ý cũng là món ăn cần lưu ý vì phần lớn sản phẩm trên thị trường được làm từ bột lúa mì cứng. Tuy nhiên, người nhóm máu O có thể dùng bánh mì làm từ mầm lúa mì. Theo bác sĩ D'Adamo, quá trình nảy mầm có thể phá hủy lectin gluten, giúp cơ thể dễ tiêu hóa.

Người nhóm máu O cần thận trọng một số loại rau họ cải như bắp cải, cải Brussels, súp lơ trắng và cải bẹ xanh. Ảnh: Magnific.

Theo bác sĩ D'Adamo, người nhóm máu O không phù hợp với việc tiêu thụ sữa thường xuyên do đặc điểm chuyển hóa. Vì vậy, tác giả khuyến cáo nhóm này hạn chế sữa và các chế phẩm từ sữa.

Ngoài ra, một số loại đường trong sữa có thể thúc đẩy phản ứng viêm, gây tăng cân và làm mất cân bằng hệ vi sinh vật đường ruột.

Với các loại đậu, bác sĩ D'Adamo khuyến cáo người nhóm máu O chỉ nên ăn ở mức vừa phải. Theo tác giả, một số loại đậu có thể cản trở cơ thể hấp thu dưỡng chất từ các thực phẩm khác, đặc biệt là thịt.

Theo tác giả, rau họ cải như bắp cải, cải Brussels, súp lơ trắng và cải bẹ xanh có thể ảnh hưởng đến hệ vi sinh vật và chức năng tuyến giáp. Trong khi đó, mầm cỏ linh lăng có thể gây kích ứng tiêu hóa; nấm nội địa, nấm đông cô và oliu lên men có nguy cơ gây dị ứng do nấm mốc.

Các loại rau họ cà như cà tím, khoai tây cũng được bác sĩ D'Adamo khuyến cáo thận trọng vì lectin có thể kích thích phản ứng viêm. Ngô được xếp vào nhóm nên tránh do lectin có thể ảnh hưởng đến chức năng insulin.

Tuy nhiên, dù chứa lectin panhemagglutinin có khả năng làm kết dính hồng cầu, cà chua vẫn được xếp vào nhóm thực phẩm trung tính với người nhóm máu O. Theo D'Adamo, cà chua có thể gây vấn đề tiêu hóa ở người nhóm máu A và B nhưng không cần loại bỏ khỏi thực đơn của nhóm O.