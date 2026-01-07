Người Mỹ 'nặng gánh' mua ôtô

Giá xe và lãi suất tăng khiến ngày càng nhiều người Mỹ phải chi ít nhất 1.000 USD mỗi tháng để trả góp mua ôtô mới.

Theo Carscoops, người Mỹ đang phải chi nhiều tiền hơn mỗi tháng cho các khoản trả góp mua xe, bao gồm cả xe mới và xe cũ.

Dữ liệu thu thập bởi Edmunds cho thấy khoảng 20,3% giao dịch mua xe mới theo hình thức trả góp trong quý IV/2025 tại Mỹ có khoản thanh toán hàng tháng từ 1.000 USD trở lên. Đây là tỷ lệ cao nhất từng được ghi nhận, tăng trưởng từ 19,1% trong quý III/2025 hay 18,9% hồi quý IV/2024.

Diễn biến này phản ánh thị trường ôtô Mỹ đang bị ảnh hưởng bởi khung giá cao và lãi suất tăng, khiến khách hàng phải vất vả hơn để sở hữu ôtô mới.

“Giá xe và lãi suất tăng cao khiến khách hàng buộc phải thích nghi bằng cách vay những khoản tiền lớn hơn, đồng thời kéo dài thời hạn vay. Ngày càng nhiều người Mỹ phải chi khoản tiền đến 4 chữ số để trả góp mua xe hàng tháng”, Ivan Drury - Giám đốc phân tích thị trường tại Edmunds – chia sẻ.

Không chỉ ở thị trường xe mới, mức trả góp hàng tháng tại Mỹ cũng tăng cao trên thị trường ôtô đã qua sử dụng. Khoảng 6,3% lượt trả góp hàng tháng có số tiền vượt ngưỡng 1.000 USD .

Theo Carscoops, mức chi trung bình hàng tháng của khách hàng mua xe mới theo hình thức trả góp tại Mỹ đã đạt mức cao kỷ lục 772 USD . Số tiền vay trung bình tăng lên thành 43.759 USD - cũng là mức cao kỷ lục tại thị trường ôtô mới xứ cờ hoa.

Dù lãi suất có xu hướng giảm nhẹ, khách Mỹ vẫn đang vay nhiều hơn bao giờ hết, đồng thời chọn thời hạn vay dài hơn. Khoảng 20,8% khách Mỹ mua xe mới chọn kỳ hạn vay từ 84 tháng trở lên, tức sẽ phải trả góp không dưới 7 năm. Tỷ lệ này đã giảm so với quý III/2025, nhưng vẫn cao hơn nhiều so với giai đoạn trước đại dịch.

Trước đó vào quý IV/2024, các khoản vay thời hạn 84 tháng chỉ chiếm 17,9% tại thị trường xe Mỹ. Thời hạn vay kéo dài đang trở nên quen thuộc tại nước này, trở thành tin không vui cho khách hàng của thị trường xe Mỹ.

Lãi suất vay trung bình khi mua ôtô mới ở Mỹ đang ở mức 6,7%, giảm nhẹ so với đầu năm nhưng vẫn tiệm cận ngưỡng cao kỷ lục.

Các khoản vay ở lãi suất 0% vẫn khá khan hiếm, hiện diện ở 3,1% khoản vay mua ôtô mới trong quý cuối năm. Con số này tăng nhẹ so với chỉ 2,4% hồi quý IV/2024, cho thấy các chương trình khuyến mại có thể đang quay trở lại.

Dữ liệu của Cox Automotive cho thấy sức mua ôtô mới của nhóm hộ gia đình có thu nhập từ 150.000 USD trở lên đã tăng 45% kể từ năm 2019. Cùng thời điểm, phần lớn người mua có thu nhập dưới 75.000 USD đã rời bỏ thị trường.

Diễn biến này song hành với động thái của nhiều nhà sản xuất ôtô, vốn đang nhắm đến tầng lớp giàu có bằng những mẫu xe lớn, trang bị hiện đại và đi kèm biên lợi nhuận cao - chẳng hạn bán tải, SUV và phiên bản cao cấp của các dòng xe.