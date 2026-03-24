Người mẫu Nhật thoát tội sát hại chồng đại gia

  Thứ ba, 24/3/2026 22:42 (GMT+7)
Saki Sudo được Tòa án cấp cao Osaka (Nhật Bản) giữ nguyên phán quyết vô tội trong vụ tình nghi sát hại chồng là ông trùm bất động sản.

Theo KTV, chiều 23/3, Tòa án cấp cao Osaka đã giữ nguyên phán quyết mà Tòa án quận Wakayama đưa ra với Saki Sudo hồi tháng 12/2024. Theo đó, cô được tuyên vô tội trong vụ tình nghi sát hại chồng là ông Kosuke Nozaki vào năm 2018.

Sudo xuất hiện tại Tòa án cấp cao Osaka trong bộ vest đen và đeo kính râm. Trước tòa có rất đông người tập trung để xin vé vào dự khán. Khi bước vào phòng xử án, Sudo đeo khẩu trang, giữ thái độ bình tĩnh và ngồi cạnh luật sư.

Trước đó, Sudo Saki (30 tuổi) bị cáo buộc đã sát hại Kosuke Nozaki, một đại gia bất động sản. Cụ thể, hồi tháng 5/2018, nạn nhân được phát hiện qua đời tại nhà riêng ở thành phố Tanabe, tỉnh Wakayama. Nguyên nhân tử vong được xác định là do sử dụng quá liều ma túy đá.

Sudo bị cáo buộc đã cho chồng sử dụng ma túy quá liều, dẫn đến ngộ độc cấp tính và tử vong. Tuy nhiên, người mẫu khẳng định mình vô tội.

Hình ảnh Saki Sudo và ông Kosuke Nozaki. Ảnh: JBpress.

Phía công tố cho rằng Sudo kết hôn vì tài sản của ông Nozaki, đồng thời trước khi xảy ra vụ án đã đặt mua lượng lớn ma túy đá. Một số báo cáo cho rằng chất này có thể đã được pha vào đồ uống vì không tìm thấy dấu vết kim tiêm trên cơ thể nạn nhân. Phía công tố viên khẳng định không thể có thủ phạm nào khác ngoài cô, và đề nghị mức án tù chung thân.

Tuy nhiên, ở phiên sơ thẩm, tòa án Wakayama cho rằng không thể loại trừ khả năng Nozaki lần đầu sử dụng ma túy và vô tình dùng quá liều dẫn đến tử vong, nên đã tuyên Sudo vô tội. Song, các công tố viên đã kháng cáo, khiến vụ việc tiếp tục được điều tra và tới nay mới chính thức khép lại.

