'Người hùng' vô gia cư mở nút thắt vụ xả súng ĐH Brown nhận 50.000 USD

Từ một cuộc chạm trán bất thường, người vô gia cư đã cung cấp thông tin then chốt giúp FBI lần ra nghi phạm vụ xả súng tại ĐH Brown và MIT, mở nút thắt điều tra kéo dài nhiều ngày.

Một điều tra viên đang làm việc tại hiện trường một kho chứa hàng, nơi hung thủ vụ xả súng tại Đại học Brown đã tự sát.

Một người đàn ông vô gia cư đã trở thành “người hùng thầm lặng”, góp công lớn giúp cơ quan chức năng phá án vụ xả súng liên tiếp tại ĐH Brown và Viện Công nghệ Massachusetts (MIT). Theo nhà chức trách Mỹ, người này hiện “đủ điều kiện” nhận khoản tiền thưởng lên tới 50.000 USD , New York Post cho biết.

Nhân chứng, được xác định với tên gọi John, đã cung cấp manh mối then chốt giúp cảnh sát lần ra nghi phạm Claudio Neves Valente, 48 tuổi. Theo giới chức, sau một cuộc chạm mặt bất thường với nghi phạm ngay trong ngày xảy ra vụ nổ súng, John đã báo cho cơ quan điều tra những thông tin quan trọng liên quan đến chiếc xe của đối tượng.

“Ông ấy đã mở toang cánh cửa phá án”, Tổng chưởng lý bang Rhode Island Peter Neronha nói khi ca ngợi vai trò quyết định của người cung cấp tin.

Trước khi nhận được manh mối từ John, các nhà điều tra vẫn loay hoay truy tìm danh tính tay súng đã sát hại hai sinh viên Đại học Brown và chỉ hai ngày sau đó bắn chết một giáo sư của MIT.

Việc John có được nhận khoản tiền thưởng lớn hay không từng chưa rõ ràng, bởi ban đầu cảnh sát chỉ công bố hình ảnh ông như một người cần liên hệ. Tuy nhiên, ông Ted Docks, đặc vụ phụ trách FBI, cho biết John hoàn toàn có thể đủ điều kiện nhận thưởng.

“Hoàn toàn hợp lý khi cho rằng người đó xứng đáng được nhận khoản tiền này”, ông Docks nói.

Hình ảnh từ camera an ninh ghi lại nghi phạm vụ xả súng tại ĐH Brown. Ảnh: FBI.

Manh mối của John lần đầu được chú ý khi ông đăng tải trên Reddit, cho biết nhận ra hình ảnh nghi phạm do nhà chức trách công bố sau vụ đổ máu hôm 13/12.

“Tôi hoàn toàn nghiêm túc”, bài đăng viết, theo hồ sơ tòa án. “Cảnh sát cần kiểm tra một chiếc Nissan màu xám, biển số Florida, có thể là xe thuê”.

John cho biết ông thấy nghi phạm dùng chìa khóa điện tử mở xe, rồi bất ngờ lùi lại và khóa cửa.

“Tôi thấy điều đó rất lạ. Khi anh ta chạy vòng quanh khu phố, tôi tiến lại gần chiếc xe và lúc đó mới thấy biển số Florida”, ông kể.

Trước thời điểm này, nhà chức trách chưa có bất kỳ thông tin nào về phương tiện liên quan đến tay súng.

Sau khi hình ảnh của John được công bố trong quá trình truy lùng nghi phạm, ông đã làm việc trực tiếp với các điều tra viên, thuật lại cuộc chạm trán “mèo vờn chuột” với kẻ tình nghi ngay trong ngày xảy ra vụ xả súng.

John cho biết đã gặp Neves Valente trong nhà vệ sinh của tòa nhà kỹ thuật Đại học Brown vài giờ trước khi xảy ra án mạng, đồng thời nhận thấy trang phục của đối tượng “không phù hợp và không đủ ấm so với thời tiết”.

Theo nguồn tin của Fox News, John khi đó đang tạm trú dưới tầng hầm của tòa nhà kỹ thuật. Sau đó, ông gặp lại Neves Valente bên ngoài và quyết định đi theo đối tượng. Trong một thời điểm, John lớn tiếng hỏi: “Xe của anh ở đằng kia, sao anh cứ đi vòng quanh khu phố?”.

Hồ sơ tòa án cho biết nghi phạm đáp lại: “Tôi không quen biết anh”, rồi liên tục hỏi: “Sao anh lại quấy rối tôi?”.

Từ những thông tin John cung cấp, nhà chức trách đã lần theo thêm các đoạn video giám sát, qua đó xác định được danh tính tay súng. Gần 24 giờ sau, các điều tra viên phát hiện Neves Valente đã tử vong do tự bắn.

“Khi đã phá được nút thắt, mọi thứ sẽ được sáng tỏ”, Tổng chưởng lý Neronha nhấn mạnh.