Danh tính kẻ tình nghi xả súng đẫm máu ở ĐH Brown

Giới chức Mỹ đã xác định đối tượng tình nghi liên quan đến vụ xả súng gây chết người tại Đại học Brown (bang Rhode Island) là Benjamin Erickson, 24 tuổi, đến từ bang Wisconsin.

Benjamin Erickson, kẻ tình nghi xả súng đẫm máu ở ĐH Brown. Ảnh: CNN

Theo CNN, Erickson, từng là một quân nhân Lục quân Mỹ được khen thưởng, đã bị tạm giữ để phục vụ điều tra, song đến tối Chủ nhật vẫn chưa bị truy tố chính thức.

Nhà chức trách tin rằng Erickson đã di chuyển từ Wisconsin đến Rhode Island để thực hiện vụ tấn công. Sau khi lần theo dấu vết của nghi phạm, cảnh sát đã khám xét một phòng khách sạn Hampton Inn tại thị trấn Coventry và thu giữ một khẩu súng lục ổ quay cùng một khẩu súng ngắn Glock cỡ nhỏ được gắn đèn laser.

Vụ xả súng khiến 2 sinh viên thiệt mạng và 9 người khác bị thương tại trường ĐH Brown - thuộc nhóm Ivy League - ở thành phố Providence. Các nạn nhân đang được điều trị tại bệnh viện, trong khi cộng đồng nhà trường rơi vào không khí tang thương.

Tối Chủ nhật, chính quyền thành phố Providence đã tổ chức một buổi tưởng niệm cộng đồng tại công viên địa phương để tri ân các nạn nhân. Thị trưởng Brett Smiley cho biết ông đã đến thăm những người bị thương và khẳng định sẽ thúc đẩy các biện pháp thay đổi cần thiết sau thảm kịch.

Thống đốc bang Rhode Island Dan McKee cũng chỉ đạo treo cờ rủ tại các tòa nhà công quyền nhằm tưởng nhớ các nạn nhân.

Sinh viên Đại học Brown đã đặt hoa và nến tại một khu tưởng niệm tạm thời bên ngoài tòa nhà Barus and Holley, nơi xảy ra vụ xả súng. Nhiều bó hoa được gói cẩn thận, mang hai màu đỏ - trắng đặc trưng của trường, được đặt trước tác phẩm điêu khắc do sinh viên thiết kế mang tên Infinite Possibility (Khả năng vô hạn).

Sinh viên tham dự buổi tưởng niệm đã thắp nến tại công viên Lippitt Memorial sau vụ xả súng tại Đại học Brown khiến 2 người thiệt mạng và 9 người bị thương Chủ nhật 14/12/2025. Ảnh: Ben Pennington/The Boston Globe.

Trước cú sốc này, Đại học Brown đã hủy toàn bộ lớp học và kỳ thi cuối kỳ, đồng thời triển khai các nguồn hỗ trợ cho sinh viên, bao gồm tư vấn sức khỏe tâm thần, hỗ trợ học tập và nhu yếu phẩm.

Ở bang Wisconsin, cảnh sát thành phố Cedarburg xác nhận các đặc vụ liên bang đang tiến hành phỏng vấn liên quan đến vụ việc. FBI cho biết sự hiện diện của họ tại địa phương nhằm phục vụ công tác điều tra mở rộng.

Nhà chức trách khẳng định cuộc điều tra vẫn đang tiếp diễn và sẽ công bố thêm thông tin khi có kết luận chính thức.