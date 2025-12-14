2 người thiệt mạng, nhiều người bị bắn ở Đại học Brown

Giới chức Mỹ xác nhận nhiều người bị bắn tại Đại học Brown trong ngày 13/12, theo giờ Mỹ. Đây là trường danh tiếng hàng đầu nước Mỹ, nằm ở thành phố Providence, bang Rhode Island.

Cảnh sát có mặt tại Đại học Brown chiều 13/12. Ảnh: ABC News.

Theo AP, vụ xả súng khiến ít nhất 2 người thiệt mạng. Tổng thống Mỹ Donald Trump viết trên mạng xã hội Truth Social: “Tôi đã được báo cáo về sự việc. FBI đang có mặt tại hiện trường. Cầu Chúa phù hộ cho các nạn nhân và gia đình của họ”.

Tính đến cuối giờ chiều ngày 13/12 theo giờ Mỹ, cảnh sát vẫn chưa bắt giữ được nghi phạm. Một số cơ quan truyền thông của Mỹ đưa tin có khoảng 20 người bị thương.

Trước đó, Đại học Brown phát đi cảnh báo lúc 16h22 về tay súng hoạt động gần tòa nhà Barus và Holley. Đại diện nhà trường cho biết các bài thi cuối kỳ thường được tổ chức trong tòa nhà này.

Bà Kristy DosReis, Giám đốc phụ trách thông tin công chúng về an toàn công cộng của thành phố Providence, từ chối cung cấp chi tiết về số thương vong trong vụ việc.

“Đã có nhiều người bị bắn. Cuộc điều tra vẫn đang tiếp diễn và chúng tôi kêu gọi người dân ở yên tại chỗ để đảm bảo an toàn”, bà DosReis nói.

Theo The Hill, nguồn tin từ đại diện Đại học Brown cho biết có nhiều người bị bắn trong vụ việc, tất cả đều đã được đưa tới các bệnh viện địa phương cấp cứu, có ít nhất 2 trường hợp đã tử vong. Thị trưởng thành phố Providence, ông Brett Smiley, cho biết có 8 người đang trong tình trạng nguy kịch.

Theo đài WCVB-TV, Đại học Brown ban đầu thông báo rằng nghi phạm đã bị bắt giữ, nhưng sau đó nhanh chóng đính chính lại thông tin rằng vẫn chưa tìm thấy nghi phạm.

“Chúng tôi đã gửi thông báo cho cộng đồng nhà trường, yêu cầu trú ẩn tại chỗ bằng cách khóa cửa, tắt chuông điện thoại và ẩn nấp cho đến khi có thông báo mới. Đây vẫn là hiện trường của vụ án đang xảy ra, lực lượng thực thi pháp luật vẫn tiếp tục truy tìm nghi phạm. Vụ việc chưa kết thúc, cộng đồng nhà trường cần tiếp tục trú ẩn tại chỗ”, đại diện Đại học Brown cho hay.

