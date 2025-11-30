Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Xả súng ở Mỹ, 4 người thiệt mạng

  • Chủ nhật, 30/11/2025 14:15 (GMT+7)
  • 35 phút trước

Xả súng xảy ra tại một bữa tiệc sinh nhật của trẻ em tổ chức ở phía bắc bang California (Mỹ), khiến ít nhất 4 người thiệt mạng, 10 người bị thương vì trúng đạn.

xa sung anh 1

Cảnh sát có mặt tại hiện trường vụ việc. Ảnh: CBS News.

Theo thông tin từ cảnh sát, tối 29/11, vụ xả súng xảy ra trong một buổi họp mặt gia đình nhân dịp sinh nhật của một trẻ em. Sự kiện được tổ chức ở thành phố Stockton, bang California, Mỹ. Nạn nhân trong vụ việc bao gồm cả trẻ em và người lớn.

“Khoảng 14 người bị trúng đạn, 4 nạn nhân được xác định đã tử vong”, văn phòng cảnh sát trưởng thông báo trên mạng xã hội, đồng thời cho biết thông tin ban đầu về vụ việc còn rất hạn chế.

Các điều tra viên đang “xác minh nguyên nhân dẫn đến thảm kịch này”. “Những dấu hiệu ban đầu cho thấy đây có thể là một vụ tấn công có chủ đích. Cảnh sát đang xem xét mọi khả năng”, thông báo nêu rõ.

Phó thị trưởng thành phố Stockton, ông Jason Lee, cho biết chính quyền thành phố đang làm việc với các cơ quan chức năng liên quan để làm rõ vụ việc.

Cảnh sát nhận được tin báo lúc gần 18h ngày 29/11 về vụ nổ súng xảy ra trên đường Lucile, thành phố Stockton. Vụ tấn công bằng súng diễn ra trong phòng tổ chức tiệc, nơi này sử dụng chung bãi đỗ xe với một số cơ sở kinh doanh khác gần đó.

Nhà chức trách chưa công bố thông tin về tình trạng các nạn nhân còn lại, chỉ cho biết những người bị thương đã được đưa đến bệnh viện điều trị.

“Chúng tôi kêu gọi bất kỳ ai có thông tin, hình ảnh, video về vụ việc, hoặc chứng kiến một phần vụ việc, hãy liên hệ ngay với cảnh sát để cung cấp thông tin”, cơ quan chức năng kêu gọi.

Nhà chức trách hiện chưa công bố thông tin về nghi phạm.

An Hòa

xả súng Mỹ Mỹ sinh nhật nạn nhân thiệt mạng California

  • Mỹ

    Mỹ
    • Thủ đô: Washington, D.C.
    • Diện tích: 9.833.520 km²
    • Dân số: 325,72 triệu (WorldBank, 2017)
    • GDP: 19.390 tỷ USD (WorldBank, 2017)
    • Đơn vị tiền tệ: USD
    • Mã điện thoại: +1
    • Ngôn ngữ: Tiếng Anh

