Người Hà Nội chán Black Friday?

Black Friday - diễn ra vào ngày thứ Sáu cuối cùng của tháng 11 (năm nay rơi vào 28/11) - vốn được xem là dịp khuyến mại lớn nhất trong năm.
Tại Vincom Bà Triệu và Lotte Mall Tây Hồ (Hà Nội), hàng loạt thương hiệu thời trang như Adidas, ALDO, Gap, Calvin Klein, Levi's... cùng nhiều cửa hàng giày dép, phụ kiện, đồ chơi, đồng hồ đồng loạt treo biển "siêu sale" 70-80% kéo dài đến ngày 30/11.
Tuy nhiên, ghi nhận của Tri Thức - Znews tối 28/11 tại Lotte Mall Tây Hồ và Vincom Bà Triệu cho thấy không khí mua sắm tại các trung tâm thương mại lớn này của Thủ đô vẫn trầm lắng, dù biển giảm giá phủ kín.
Chỉ một vài cửa hàng thu hút được khách hàng. Nhìn chung, lượng người săn sale tăng hơn ngày thường nhưng không xảy ra tình trạng quá tải.
Nghe tin thương hiệu đồ công sở yêu thích tung ưu đãi mạnh, chị Huỳnh Phương Mai (30 tuổi, Hà Nội) tranh thủ tới trung tâm thương mại ngay tối 28/11. Nhưng sau khi đi 2 tầng của trung tâm thương mại để xem hàng, chị không khỏi thất vọng khi các sản phẩm giảm sâu chủ yếu là hàng cũ của năm trước, trong khi những mặt hàng mà chị yêu thích vẫn giữ nguyên giá vì nằm trong bộ sưu tập mới.
Chị Hà Anh (Phố Huế, Hà Nội) cũng cho biết nhiều năm đi săn sale khiến chị không còn nhiều kỳ vọng với mức giảm tới 80% hay mua 1 tặng 1. Theo chị, sản phẩm giảm mạnh thường là các mẫu có size quá to hoặc quá nhỏ, còn các mẫu mới hoặc chất lượng tốt thường được các cửa hàng giảm 15-30%, thậm chí nhiều mặt hàng vẫn được bán nguyên giá.
Một số bạn trẻ cũng tranh thủ thời điểm này để tới các thương hiệu thời trang lớn săn sale nhưng hầu như không mua được sản phẩm nào vì mức giá vẫn còn rất cao. Chiếc áo khoác sau khi giảm 40% vẫn còn tới gần 2 triệu đồng. Nhóm bạn trẻ cho biết bản thân vẫn phù hợp với việc săn sale trên sàn thương mại điện tử vào các ngày đôi như 11/11 hay 12/12 hơn vì họ vẫn được hưởng khuyến mại khủng, miễn phí ship, và được hưởng thêm chiết khấu giá từ các sàn.
Nhiều người tiêu dùng thừa nhận Black Friday không còn hấp dẫn như trước. Lý do là chương trình ưu đãi trực tuyến diễn ra quanh năm khiến "Thứ Sáu đen tối" mất dần tính đặc biệt. Bên cạnh đó, giá bán trực tiếp tại cửa hàng thường cao hơn so với online, trong khi các sàn thương mại điện tử liên tục tung mã giảm giá và hỗ trợ vận chuyển. Trong bối cảnh kinh tế khó khăn, nhóm chị em cũng lựa chọn thắt chặt chi tiêu, ưu tiên nhu cầu thiết yếu và cân nhắc nhiều hơn trước khi mua sắm.
Nhân viên một cửa hàng thời trang tại Lotte Mall Tây Hồ cho biết lượng khách tới mua sắm vào Black Friday năm nay tăng nhẹ khoảng 25% nhưng không có sự đột biến.
Tại một cửa hàng thời trang khác tại Vincom Bà Triệu, nhân viên cũng thừa nhận lượng khách ghé mua hàng dịp này có tăng so với mặt bằng chung tháng 11 nhưng vẫn kém xa mức bùng nổ của Black Friday những năm trước. "Trước kia Black Friday doanh số tăng gấp 3, gấp 5 lần ngày thường. Năm nay khách không quá bùng nổ, chỉ nhỉnh hơn ngày thường một chút", nam nhân viên chia sẻ.
