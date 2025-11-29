Người Hà Nội chán Black Friday?

Một số bạn trẻ cũng tranh thủ thời điểm này để tới các thương hiệu thời trang lớn săn sale nhưng hầu như không mua được sản phẩm nào vì mức giá vẫn còn rất cao. Chiếc áo khoác sau khi giảm 40% vẫn còn tới gần 2 triệu đồng. Nhóm bạn trẻ cho biết bản thân vẫn phù hợp với việc săn sale trên sàn thương mại điện tử vào các ngày đôi như 11/11 hay 12/12 hơn vì họ vẫn được hưởng khuyến mại khủng, miễn phí ship, và được hưởng thêm chiết khấu giá từ các sàn.