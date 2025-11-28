Cảnh trái ngược ở Vincom Đồng Khởi và Takashimaya tối Black Friday

Theo ghi nhận của Tri Thức - Znews tối nay (28/11), cửa hàng Zara là một trong những điểm đến hút khách bậc nhất ở trung tâm thương mại Vincom Đồng Khởi (TP.HCM), với mức giảm giá khoảng 40% cho nhiều mặt hàng.

Nhân viên cho biết hôm nay là ngày duy nhất áp dụng chương trình khuyến mại nên lượng khách tăng cao. Trong đó, không ít hoá đơn trị giá hàng chục triệu đồng. Trong ngày Black Friday , cửa hàng đóng cửa muộn hơn vào lúc 23h, thay vì 22h như thường lệ.

Lina và chồng (quốc tịch Nga) lựa chọn được nhiều món đồ ưng ý tại cửa hàng. Vị du khách nhận định mức giá khuyến mại hấp dẫn áp dụng cho nhiều sản phẩm đa dạng. Trước đó, họ đã đến một số cửa hàng khác, song không tìm được món đồ ưng ý vì khuyến mại chưa đủ hấp dẫn.

Ngoại trừ Zara, cửa hàng của các thương hiệu khác tại Vincom Đồng Khởi đều khá vắng khách. Ít thấy cảnh khách hàng "tay xách nách mang" mua sắm.

Muji còn có phòng livestream ngay trong khuôn viên cửa hàng để phát trên các nền tảng thương mại điện tử.

Dù đông đúc khách hàng mua sắm, việc thử đồ hay thanh toán đều không tốn quá nhiều thời gian chờ đợi.

Gần đó, trung tâm thương mại Takashimaya thu hút đông đảo khách hàng nhưng không phải vì các khuyến mại hấp dẫn dịp Black Friday. Nhiều bạn trẻ tụ tập để theo dõi thần tượng tham gia một sự kiện được tổ chức tại đây.

Không khí mua sắm cũng khá ảm đạm tại đường Nguyễn Trãi - khu vực quy tụ cửa hàng của nhiều local brand. Nhân viên một thương hiệu chia sẻ chương trình khuyến mại của họ đã triển khai trong nhiều ngày nên lượng khách trong ngày "Thứ Sáu đen tối" không đột biến.

Một số cửa hàng có mức giá bình dân vẫn ghi nhận khá đông khách mua sắm, nhưng lưu lượng nhìn chung đã duy trì suốt cả tuần này, không phải chỉ trong Black Friday.

Black Friday khởi động từ sớm trên các sàn thương mại điện tử, mở ra cuộc cạnh tranh mới trong bối cảnh thói quen mua sắm của người tiêu dùng chịu ảnh hưởng mạnh từ các ngày sale đôi.

Khắp các tuyến phố, trung tâm thương mại tại Hà Nội, biển sale 50-70% xuất hiện dày đặc trước thềm Black Friday. Tuy nhiên, nhiều khách hàng trải nghiệm săn sale cho biết phải “đỏ mắt” mới tìm được món đồ giảm giá đúng nghĩa.

