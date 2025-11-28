Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
La liệt hàng giảm giá ngày Black Friday, khách vẫn èo uột

  • Thứ sáu, 28/11/2025 11:37 (GMT+7)
  • 3 giờ trước

Dịp Black Friday 2025, các cửa hàng thời trang tiếp tục áp dụng mức ''sale'' khủng tới 80% kèm khuyến mại song vẫn chưa thu hút khách hàng.

black friday anh 1

Tối 27/11, ngay sát ngày Black Friday, khảo sát dọc phố Chùa Bộc - nơi được coi là thiên đường thời trang ở Hà Nội - có thể dễ dàng thấy cảnh các cửa hàng đồng loạt treo biển giảm giá mạnh với mức giảm 30-80%.
black friday anh 2

Nhiều cửa hàng còn áp dụng chương trình "mua 1 tặng 1" nhằm mục đích hút khách.
black friday anh 3

Một cửa hàng treo banner quảng cáo với mức giá chỉ từ 49.000 đồng/sản phẩm, thu hút khách vào xem thử.
black friday anh 4

Theo nhân viên ở đây, ngoài việc treo banner, cửa hàng còn kết hợp livestream trên các nền tảng mạng xã hội để quảng bá. "Các sản phẩm chủ đạo từ len với mức giá từ 80.000 đồng cho tới 150.000 đồng rất được khách hàng ưa chuộng'', nhân viên này nói.
black friday anh 5

Tuy nhiên, theo quan sát, cũng không có nhiều khách xuống tiền mua và đặc biệt là không có cảnh đông đúc, xếp hàng chờ đợi như nhiều năm, dù mức giá đã rất hời.
black friday anh 6

Vắng vẻ cũng là không khí chung của các cửa hàng nơi đây. Một cửa hàng trưng bày toàn bộ sản phẩm giá rẻ trong khoảng giá từ 98.000 đồng tới 198.000 đồng ra tận vỉa hè để khách thuận tiện lựa chọn song cũng không hiệu quả.
black friday anh 7

Theo ghi nhận, mùa Black Friday năm nay tuy các cửa hàng mạnh tay đưa ra các mức giảm giá sâu tới 80%, kèm các chương trình khuyến mại hấp dẫn như ''mua bao nhiêu tặng bấy nhiêu'' song khách cũng không vì mức giá rẻ mà lập tức xuống tiền. Hầu hết họ đều lựa chọn kỹ càng trước khi ra quyết định.
black friday anh 8

Chị Nguyễn Minh Phương (phường Nguyễn Trãi, Thanh Xuân) cho biết đang quan tâm tới các mẫu giày cao gót với giá giảm lên tới 80% nhưng sau khi lựa chọn thì không mấy hài lòng. "Các mặt hàng sale 'khủng'' thường không có nhiều size để lựa chọn, do đó tôi vẫn chưa tìm được sản phẩm ưng ý'. Tôi nghi đây là hàng tồn từ những năm trước hoặc là sản phẩm không thể bán được nếu không hạ giá", chị Phương nói.
black friday anh 9

Một cửa hàng treo biển sale 50% kèm quà tặng miễn phí nhưng vẫn vắng vẻ, ảm đạm trong khung giờ cao điểm.
black friday anh 10black friday anh 11

Cảnh vắng vẻ, đìu hiu tại "phố thời trang" Chùa Bộc sát ngày Black Friday - dịp khuyến mại mạnh nhất năm.

black friday anh 12

Không khí mua sắm tại một cửa hàng quần áo trên phố Đông Tác cũng ảm đạm không kém. Cửa hàng áp dụng khuyến mại ''mua 1 tặng 1, mua 10 tặng 10'' đối với một số sản phẩm song cũng chỉ có lác đác khách tới xem và lựa đồ.
black friday anh 13

Theo lý giải của nhiều người bán, ngoài nguyên nhân khách hàng hiện có xu hướng mua sắm qua mạng thì còn có tâm lý thắt chặt chi tiêu trong bối cảnh cuối năm, sắp đến Tết Nguyên đán. Điều này khiến các cửa hàng rất vắng vẻ dịp Black Friday 2025.

https://vtcnews.vn/la-liet-hang-giam-gia-ngay-black-friday-khach-van-eo-uot-ar989662.html

Theo Hiếu Nguyễn/Vtcnews.vn

black friday Black Friday sale thứ sáu đen tối

