Người 'đu đỉnh' bạc trên 100 triệu đồng/kg giờ ra sao?

Giá bạc từng lập kỷ lục 124 triệu đồng/kg trước khi bốc hơi một nửa giá trị chỉ sau vài tháng. Khi cơn sốt hạ nhiệt, nhiều nhà đầu tư bị mắc kẹt với khoản lỗ hàng trăm triệu đồng.

Trong khoảng một năm trở lại đây, giá bạc trong nước trải qua "cơn sốt" chưa từng có. Từ vùng hơn 30 triệu đồng/kg đầu năm 2025, bạc liên tục đi lên, có thời điểm chạm đỉnh 124 triệu đồng/kg vào tháng 1/2026 trước khi bước vào xu hướng điều chỉnh đến nay.

Biến động mạnh của giá bạc trong thời gian qua nhanh chóng tạo ra sự phân hóa rõ rệt trên thị trường. Khi giá liên tục rơi từ vùng đỉnh, nhiều nhà đầu tư rơi vào trạng thái bị “kẹt hàng”, phải theo dõi từng nhịp biến động của thị trường trong tâm thế hoang mang.

"Cơn sốt" giá chưa từng có

Dữ liệu tổng hợp từ bảng giá bạc cho thấy đầu năm 2025, giá bạc bán ra phổ biến ở mức khoảng 1,1 triệu đồng/lượng, tương đương khoảng 30 triệu đồng/kg.

Thời điểm đó, bạc vẫn được xem là một kênh tích lũy tương đối mới, chưa thu hút mạnh dòng tiền đầu cơ như vàng. Tuy nhiên, từ quý I/2025, thị trường bắt đầu thay đổi khi giá bạc bước vào nhịp tăng đều.

Sang đến giữa năm 2025, thị trường bắt đầu ghi nhận những nhịp tăng rõ rệt hơn. Giá bạc vượt các mốc 40-50 triệu đồng/kg, qua đó thoát khỏi vùng đi ngang kéo dài trước đó. Đây cũng là giai đoạn dòng tiền cá nhân bắt đầu gia tăng, khi nhiều nhà đầu tư chuyển hướng từ vàng sang bạc với kỳ vọng biên độ lợi nhuận cao hơn.

Nhưng phải đến nửa cuối năm 2025, đường giá mới thực sự bứt phá. Trong các nhịp tăng liên tiếp, bạc tiến nhanh lên vùng 70-80 triệu/kg, trước khi chạm mốc cao nhất năm 2025 khoảng 83 triệu/kg vào tháng 12 cùng năm.

Từ vùng nền khoảng 30 triệu đồng/kg lên tới mốc 83 triệu/kg, bạc đã tăng gần gấp 3 lần chỉ trong năm 2025. Đây cũng là giai đoạn thị trường xuất hiện rõ rệt yếu tố đầu cơ, khi giá tăng nhanh kéo theo tâm lý FOMO, đặc biệt trong nhóm nhà đầu tư cá nhân.

Đà tăng "nóng" của giá bạc kéo theo làn sóng gom hàng lớn, đẩy thị trường vào tình trạng khan hiếm bạc vật chất. Nhiều đơn vị thiếu bạc giao ngay đã chuyển sang bán “giấy hẹn” - tức hình thức trả tiền trước nhận hàng sau.

GIÁ BẠC "BỐC HƠI" MỘT NỬA SO VỚI ĐỈNH Nguồn: Phú Quý. Nhãn 1/7/2025 1/8 1/9 1/10 1/11 1/12 1/1/2026 29/1 1/2 1/3 1/4 1/5 1/6 26/6 Giá bán triệu đồng/kg 38427 38293 42480 49173 51253 59093 74133 124000 87280 96346 77120 77253 78746 60373

Bước sang đầu năm 2026, giá kim loại này tiếp tục tăng phi mã, chính thức lập đỉnh lịch sử 124 triệu đồng/kg, tương ứng hơn 4,5 triệu đồng/lượng, vào cuối tháng 1.

Tuy nhiên, thị trường bạc không duy trì được trạng thái cân bằng lâu. Từ vùng đỉnh, giá bạc hiện đã lùi về quanh mức 60 triệu đồng/kg, tương ứng 2,2 triệu đồng/lượng. Đây là mức thấp nhất trong trong nửa năm qua.

Như vậy, chỉ trong vài tháng sau khi lập đỉnh, giá bạc đã giảm trên 53% với mức cao nhất. Nếu “đu" ở đỉnh cao nhất, người mua bạc đã lỗ hơn 60 triệu đồng/kg.

Người "đu đỉnh" mất ăn mất ngủ

Sau cú lao dốc của giá bạc từ vùng đỉnh gần 124 triệu đồng/kg về mức hiện tại, không ít nhà đầu tư từng xuống tiền trong cơn sốt đầu năm nay vẫn đang phải đối diện với khoản lỗ nặng. Với nhiều người, những ngày qua là chuỗi thời gian thấp thỏm theo dõi từng nhịp biến động của thị trường, liên tục tìm kiếm lời khuyên trên các hội nhóm đầu tư nhưng càng đọc càng rơi vào trạng thái hoang mang.

Một trong số đó là chị Nguyễn Thị Tâm (trú tại Thái Nguyên). Chị cho biết đã mua tổng cộng 13,5 kg bạc ở vùng giá khoảng 108 triệu đồng/kg, tương đương số tiền đầu tư hơn 1,4 tỷ đồng . Đến nay, khi giá bạc giảm sâu so với thời điểm mua, khoản đầu tư của chị đã "bốc hơi" gần một nửa.

Nhìn lại quyết định của mình, chị không giấu được sự tiếc nuối khi nhiều lần bỏ lỡ cơ hội cắt lỗ.

“Tôi tự trách bản thân rất nhiều. Lúc giá bạc rơi xuống dưới 80 triệu đồng/kg đáng lẽ phải chấp nhận cắt lỗ rồi, nhưng cứ chần chừ, hy vọng giá sẽ hồi lại nên để nguyên đến bây giờ”, chị chia sẻ.

Nhiều nhà đầu tư âm vốn lớn vì chót "đu đỉnh" bạc. Ảnh: Việt Linh.

Theo chị Tâm, những ngày gần đây tâm lý gần như rơi vào trạng thái hoảng loạn khi liên tục xuất hiện các dự báo cho rằng giá bạc có thể còn giảm sâu hơn, thậm chí về vùng 40 triệu đồng/kg.

“Nghe nhiều người nói bạc có thể về đầu 4 mà thực sự rất lo. Tài sản coi như đã chia đôi rồi, giờ chỉ nghĩ đến cũng mất ăn mất ngủ”, chị nói.

Để tìm kiếm thêm thông tin, chị tham gia nhiều hội nhóm đầu tư bạc trên mạng xã hội với hy vọng có thêm góc nhìn. Tuy nhiên, càng hỏi, chị càng rơi vào trạng thái bối rối khi mỗi người đưa ra một nhận định khác nhau.

“Có người bảo nên cắt ngay để giữ phần vốn còn lại, có người lại khuyên cứ giữ vì giá đã giảm quá nhiều rồi, bán lúc này chỉ chốt khoản lỗ rất lớn. Muốn mua thêm để bình quân giá cũng không được vì tôi đã cạn vốn”, chị cho biết.

Ở thời điểm hiện tại, chị không còn kỳ vọng giá bạc quay trở lại vùng mua ban đầu, chỉ mong bạc hồi lên khoảng 80 triệu đồng/kg là sẽ bán hết để thoát hàng. Không còn nghĩ đến chuyện hòa vốn hay có lãi nữa.

Chị Tâm cũng không phải trường hợp cá biệt. Theo ghi nhận của Tri Thức - Znews, nhiều nhà đầu tư mua bạc trong vùng giá 90-110 triệu đồng/kg hiện vẫn chưa thể thoát hàng.

Chị Hoàng Giang (trú tại Hà Nội) cho biết đã mua 3 kg bạc ở vùng giá khoảng 110 triệu đồng/kg, đúng vào giai đoạn thị trường sôi động nhất. Khi đó, tâm lý hưng phấn bao trùm thị trường khiến chị tin rằng cơn sốt đầu tư bạc sẽ còn tiếp diễn và giá hoàn toàn có thể vượt mốc 140 triệu đồng/kg.

Do lo sợ bỏ lỡ cơ hội, chị chấp nhận mua bạc theo hình thức “giấy hẹn” dù cửa hàng đã hết hàng giao ngay.

Có thời điểm giá bạc vượt 124 triệu đồng/kg, chị từng rất lạc quan về khoản đầu tư của bản thân.

Thế nhưng, diễn biến thị trường sau đó hoàn toàn đi ngược kỳ vọng. Khi giá bạc liên tục lao dốc, sự háo hức ban đầu nhanh chóng nhường chỗ cho tâm lý chán nản. Đến mức, dù cửa hàng nhiều lần gọi điện thông báo đã có bạc vật chất để đổi từ giấy hẹn, chị cũng không còn mặn mà nhận hàng.

Không phải ai cũng lỗ

Tuy nhiên, bức tranh đầu tư bạc không chỉ toàn những khoản thua lỗ nặng nề. Bên cạnh nhóm nhà đầu tư bị cuốn theo "cơn sốt" giá và rơi vào trạng thái “đu đỉnh”, vẫn có những trường hợp tham gia thị trường từ sớm.

Trong số đó, chị Lê Chi (trú tại Hà Nội) bắt đầu mua bạc từ dịp vía Thần Tài năm 2025, khi giá chỉ hơn 1,1 triệu đồng/lượng. Sau đó, trong các giai đoạn tiếp theo, khi có nguồn tiền tích lũy, chị tiếp tục mua vào theo từng mốc giá như 1,8 triệu/lượng và 2,5 triệu/lượng. Khi giá bạc tăng lên vùng 3-4 triệu đồng/lượng, chị đánh giá mức giá đã khá cao nên dừng việc giải ngân thêm.

Trong cơ cấu danh mục đầu tư, tỷ trọng dành cho bạc được duy trì ở mức khoảng 8-10% trong phần tích lũy tài sản. Bên cạnh đó, tỷ trọng kim loại quý nói chung trong danh mục được duy trì ổn định quanh mức khoảng 30%.

Nhà đầu tư này cho biết đã có kinh nghiệm với vàng trước đó và chủ yếu theo đuổi chiến lược tích lũy dài hạn thay vì giao dịch ngắn hạn. Theo quan điểm của chị, việc đầu tư kim loại quý theo hướng lướt sóng tiềm ẩn rủi ro lớn do biến động giá khó dự đoán, trong khi mục tiêu chính là sử dụng vàng và bạc như kênh phòng thủ tài sản. Vì vậy, mỗi khi có dòng tiền nhàn rỗi, việc mua tích lũy được duy trì đều đặn thay vì tập trung vào thời điểm thị trường.

Không ít nhà đầu tư lãi bằng lần nhờ bạc. Ảnh: Việt Linh.

Trong giai đoạn giá bạc tăng mạnh, khoản đầu tư này từng ghi nhận mức sinh lời đáng kể. Có thời điểm giá bạc vượt 4 triệu/lượng, trong khi giá vốn trung bình chỉ khoảng 1,1 triệu đồng/lượng, tương đương mức tăng hơn 3 lần. Tỷ suất lợi nhuận được đánh giá vượt trội so với các kênh tích lũy an toàn như gửi tiết kiệm hoặc trái phiếu.

Nhà đầu tư này cho biết đã không kịp chốt lời khi giá đạt vùng cao nhất và sau đó thị trường quay đầu giảm mạnh. Tuy vậy, do phần lớn lượng bạc được mua ở vùng giá thấp, việc bán tháo theo biến động ngắn hạn không được lựa chọn. Thay vào đó, danh mục vẫn được duy trì theo tỷ trọng mục tiêu, chỉ bổ sung thêm một lượng nhỏ khi giá điều chỉnh để tái cân bằng.

Thời điểm giá bạc giảm mạnh sau giai đoạn tăng "nóng", khoản lợi nhuận từng ghi nhận đã thu hẹp đáng kể, tuy nhiên chị Chi cho rằng cảm giác tiếc nuối là điều khó tránh với bất kỳ ai tham gia thị trường. Dù vậy, trạng thái này không kéo dài, do ngay từ đầu đã xác định đây là khoản đầu tư dài hạn, không đặt nặng mục tiêu lướt sóng.

Theo đó, yếu tố kỷ luật trong đầu tư và quản trị danh mục được đặt cao hơn so với việc cố gắng tối ưu lợi nhuận trong từng nhịp biến động.

Hiện tại, 60 lượng bạc của chị Chi vẫn được giữ nguyên, chưa bán ra.

Trong ngắn và trung hạn, nhà đầu tư này cho rằng giá bạc khó có thể xuất hiện những nhịp tăng mạnh như giai đoạn 2024-2025. Tuy nhiên, về dài hạn, triển vọng của kim loại trắng vẫn được đánh giá tích cực.

Không chỉ những nhà đầu tư mua từ vùng giá thấp, một số người cũng tránh được cảnh thua lỗ nhờ kịp chốt lời một phần danh mục trước khi thị trường đảo chiều.

Chị Thanh Lam (trú tại Bắc Giang) cho biết hiện vẫn giữ khoảng 20 lượng bạc với tâm lý khá thoải mái.

Theo chị, toàn bộ số bạc này có giá vốn chỉ khoảng 40 triệu đồng, tương ứng hơn 2 triệu đồng/lượng. Khi thị trường lập đỉnh, số bạc này từng được định giá khoảng 90 triệu đồng.

“Tôi vẫn còn giữ 20 lượng, nhưng cũng không lo lắng vì số tiền bỏ ra ban đầu không quá lớn”, chị cho biết.

Chị cho biết trước đó đã kịp bán khoảng 1 kg bạc ngay sát vùng đỉnh. Dù vậy, nhìn lại diễn biến thị trường, chị vẫn có chút tiếc nuối.

“Nếu được quay ngược thời gian thì chắc chắn mình sẽ bán hết ở vùng giá đỉnh. Đợt đó mình chỉ bán 1 kg nên giờ nghĩ lại vẫn thấy hơi tiếc”, chị tâm sự.