Người đàn ông với sức mạnh khiến Elon Musk kinh ngạc

Trong video, Kharadi giữ vững 2 cột trụ mô phỏng kiến trúc Hy Lạp được đặt trong tư thế nghiêng sắp ngã xuống, với kích thước khổng lồ cao 123 inch (khoảng 3,1 m), đường kính 20,5 inch (khoảng 52 cm), nặng lần lượt 166,7 kg và 168,9 kg.

Thành tích điên rồ này nhanh chóng thu hút sự chú ý, thậm chí cả tỷ phú Elon Musk cũng phải trầm trồ. Trang Guinness World Records đăng tải đoạn video ghi lại khoảnh khắc ấn tượng trên nền tảng X, và ngay sau đó, Elon Musk chia sẻ lại, khiến cộng đồng mạng phát sốt.

Đoạn video nhanh chóng cán mốc hơn 10 triệu lượt xem trên X chưa đầy 24 giờ. Cộng đồng mạng không ngớt lời ca ngợi sức mạnh kinh ngạc của Kharadi, có người ví anh như "một nhân vật trong trò chơi điện tử bước ra ngoài đời thực", người khác thì thán phục "sức mạnh và độ bền không tưởng".

Sau khi biết tin Musk chia sẻ video, Kharadi không giấu nổi niềm hạnh phúc và tự hào: "Thật là bất ngờ lớn khi biết Elon Musk chia sẻ video kỷ lục Guinness của tôi. Tôi rất hạnh phúc và cảm thấy như đang trên 9 tầng mây. Hơn nữa, điều này khiến tôi tự hào vì một người Ấn Độ được cả thế giới ca ngợi sức mạnh".

Theo tiểu sử được ghi trên X, Vispy Kharadi là võ sĩ đai đen nhiều cấp, 16 lần lập kỷ lục Guinness, huấn luyện viên chiến đấu cận chiến cho lực lượng biên phòng Ấn Độ (BSF), chuyên gia thể hình, chuyên gia dinh dưỡng, diễn viên và người mẫu.

Không chỉ vậy, Kharadi còn giữ nhiều kỷ lục đáng kinh ngạc, trong đó nghiền nhiều lon nước nhất trong một phút bằng tay và bẻ cong nhiều thanh sắt nhất trong một phút bằng đầu. Với những thành tích phi thường này, anh được trao tặng danh hiệu "Người đàn ông thép Ấn Độ".

Theo Zee News, Kharadi sở hữu sức mạnh thể chất đáng nể và có nền tảng học vấn ấn tượng. Anh tốt nghiệp MBA từ IIM-B, một trong những trường kinh doanh danh giá nhất Ấn Độ. Ngoài ra, anh còn là chuyên gia Krav Maga và chuyên gia dinh dưỡng được chứng nhận bởi Học viện Khoa học Thể thao Quốc tế (Mỹ).

"Hành trình của Kharadi không chỉ là câu chuyện về sức mạnh thể chất mà còn là nguồn cảm hứng cho những ai dám theo đuổi đam mê và chinh phục những thử thách lớn nhất", Hindu Times viết.

