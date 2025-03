Cựu vô địch quyền anh tước dao kẻ khủng bố ở sân bay

Musa Abdraim, cựu võ sĩ quyền anh, trở thành người hùng khi dũng cảm khống chế một kẻ khủng bố và giải cứu con tin tại sân bay Almaty, Kazakhstan.

Khoảnh khắc Musa Abdraim tước dao kẻ thủ ác.

Vài ngày trước, sân bay Almaty ở Kazakhstan trở nên náo loạn bởi một người đàn ông 67 tuổi. Tay này dùng dao khống chế một nữ nhân viên an ninh và dọa có mang theo bom, sẵn sàng kích nổ bằng điện thoại.

Nguyên nhân vụ việc xuất phát từ sự bực tức của gã đàn ông khi bị yêu cầu xuất trình căn cước. Cuộc tranh cãi giữa hai bên nhanh chóng leo thang, dẫn đến tình huống nguy hiểm.

Khi ấy, Musa Abdraim tình cờ có mặt tại sân bay. Nhận thấy tình huống nguy cấp, ông đề nghị tự nguyện làm con tin để nữ nhân viên an ninh được thả. Kẻ tấn công chấp nhận yêu cầu này. Ngay sau đó, nữ nhân viên an ninh được các đồng nghiệp hỗ trợ đưa đến nơi an toàn.

Sau khi đổi con tin, Musa Abdraim tiếp tục bị kẻ tấn công khống chế bằng dao. Tuy nhiên, lợi dụng khoảnh khắc đối phương mất tập trung, ông nhanh chóng ra đòn, giật lấy con dao và quật ngã đối phương. Với sự hỗ trợ từ lực lượng an ninh, ông kiểm soát tình hình, ngăn chặn thảm kịch xảy ra.

Báo chí Kazakhstan ca ngợi Musa Abdraim không ngần ngại mạo hiểm tính mạng cứu người. Hành động dũng cảm của ông khiến cả nước ngưỡng mộ.

Tổng thống Kazakhstan, Kassym-Jomart Tokayev, tuyên bố sẽ trao tặng huân chương nhà nước để ghi nhận sự hy sinh và lòng quả cảm của ông.

Không chỉ vậy, Hội đồng quyền anh thế giới (WBC) cũng quyết định vinh danh Musa Abdraim với danh hiệu "Người hùng của nhân loại".

Chia sẻ về khoảnh khắc sinh tử, ông Musa Abdraim cho biết: "Tôi đến sân bay để tiễn người thân thì bất ngờ chứng kiến vụ việc. Khi thấy cô gái sắp bị đâm, tôi không thể đứng yên. Tôi từng tập luyện quyền anh, võ thuật và kickboxing, nhưng lâu rồi không còn dùng đến. Hôm nay, bản năng đó giúp tôi cứu một mạng người".

Musa, cha của 5 người con, từng là một nhà vô địch quyền anh nghiệp dư nổi bật thời trẻ. Không chỉ dừng lại ở quyền anh mà còn học nhiều loại võ thuật khác nhau, bao gồm muay Thái và kickboxing.

