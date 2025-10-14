Người đàn ông tử vong dưới giếng nước ở Đồng Tháp

|
Hiện trường khu vực anh H. được phát hiện tử vong dưới giếng.
Theo đó, sáng cùng ngày, người thân không thấy anh H. (50 tuổi) nên tìm kiếm xung quanh và phát hiện một chiếc ghế được kê sát tường bên hông nhà. Nghi ngờ anh H. leo qua vách tường để sang nhà hàng xóm, nên người thân sang tìm mới phát hiện anh H. đã tử vong dưới giếng nước.
Người dân trong khu vực cho biết, chủ nhà có giếng nước nơi phát hiện thi thể anh H. thường ít khi ở nhà, đóng cửa thường xuyên.
Nhận được tin báo từ gia đình, công an xã Châu Thành phối hợp các đơn vị liên quan đã có mặt phong tỏa hiện trường, khám nghiệm để điều tra.
Áng văn đẹp về phương Nam
Đất rừng phương Nam là tác phẩm nổi tiếng nhất của Đoàn Giỏi. Câu chuyện có bối cảnh đặc trưng của vùng Tây Nam Bộ, với rừng tràm bạt ngàn, với con thuyền lênh đênh, với sóng nước bập bềnh, với bạt ngàn cảnh sắc thiên nhiên ưu đãi. Tác phẩm ra đời khi nhà văn sống xa quê hương: sau năm 1954, Đoàn Giỏi ra Bắc tập kết. Ông sống tại Hà Nội tới mãi sau 1975 mới trở lại Sài Gòn.
30 năm sống xa quê hương Tiền Giang nhưng lúc nào ông cũng nhớ về nơi chôn nhau cắt rốn của mình. Có lẽ chính nỗi nhớ quê hương đó đã hun đúc nên những tác phẩm lớn, vẫn còn giá trị mãi với người đọc Việt.