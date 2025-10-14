Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Người đàn ông tử vong dưới giếng nước ở Đồng Tháp

  Thứ ba, 14/10/2025 15:24 (GMT+7)
Ngày 14/10, người thân không thấy anh H. (ngụ xã Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp) nên đi tìm, khi tìm kiếm sang nhà hàng xóm phát hiện anh H. đã tử vong dưới giếng nước.

Theo đó, sáng cùng ngày, người thân không thấy anh H. (50 tuổi) nên tìm kiếm xung quanh và phát hiện một chiếc ghế được kê sát tường bên hông nhà. Nghi ngờ anh H. leo qua vách tường để sang nhà hàng xóm, nên người thân sang tìm mới phát hiện anh H. đã tử vong dưới giếng nước.

Người dân trong khu vực cho biết, chủ nhà có giếng nước nơi phát hiện thi thể anh H. thường ít khi ở nhà, đóng cửa thường xuyên.

Nhận được tin báo từ gia đình, công an xã Châu Thành phối hợp các đơn vị liên quan đã có mặt phong tỏa hiện trường, khám nghiệm để điều tra.

