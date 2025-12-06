Thiên tai từ đầu năm 2025 gây thiệt hại gần 100.000 tỷ đồng

Tính từ đầu năm đến ngày 5/12/2025, thiên tai trên cả nước đã làm 420 người chết và mất tích, tổng thiệt hại ước tính trên 99.469 tỷ đồng.

Mưa lũ gây thiệt hại nặng nề các lồng bè nuôi trồng thủy sản tại tỉnh Đắk Lắk. Ảnh: TTXVN





Theo Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 11 và 11 tháng năm 2025 của Cục Thống kê (Bộ Tài chính) công bố sáng 6/12, tính từ đầu năm đến ngày 5/12/2025, thiên tai trên cả nước đã làm 420 người chết và mất tích, 730 người bị thương.

Thiên tai đã làm 4.193 nhà bị sập, đổ, trôi; 347.883 nhà bị hư hỏng, tốc mái; 541.204 ha lúa, hoa màu bị ngập úng, thiệt hại; 73.300 con gia súc, 5,1 triệu con gia cầm bị chết, cuốn trôi; 171.763 lồng bè thủy sản bị thiệt hại; 1.032 km đê, kè, kênh mương bị thiệt hại; 115km bờ sông, bờ biển bị sạt lở; 1.258 km đường giao thông bị thiệt hại với tổng khối lượng đất đá bị sạt lở là 14,5 triệu m3... Tổng thiệt hại ước tính trên 99.469 tỷ đồng .

Báo cáo cũng cho biết, trong tháng 11 (từ 26/10 - 25/11/2025), cả nước xảy ra 1.523 vụ tai nạn giao thông, làm chết 832 người và bị thương 1.042 người. So với tháng 10, số vụ tai nạn giao thông giảm 0,8%; số người chết giảm 1,3%; số người bị thương tăng 2,4%. So với cùng kỳ năm 2024, số vụ tai nạn giao thông giảm 25,8%; số người chết giảm 17,5%; số người bị thương giảm 27,4%.

Tính chung 11 tháng năm 2025, trên địa bàn cả nước xảy ra 16.816 vụ tai nạn giao thông, làm chết 9.502 người và bị thương 11.142 người. So với cùng kỳ năm trước, số vụ tai nạn giao thông giảm 22,3%; số người chết giảm 6,6%; số người bị thương giảm 29,8%. Bình quân một ngày trong 11 tháng năm 2025, trên địa bàn cả nước xảy ra 50 vụ tai nạn giao thông, làm 28 người chết, 33 người bị thương.

Bên cạnh đó, trong tháng (từ 15/10 - 14/11/2025), cả nước xảy ra 212 vụ cháy, nổ, làm 4 người chết và 5 người bị thương, thiệt hại ước tính 30,2 tỷ đồng , giảm 39,0% so với tháng trước và giảm 65,0% so với cùng kỳ năm trước. Tính chung 11 tháng năm nay, trên địa bàn cả nước xảy ra 2.894 vụ cháy, nổ, làm 101 người chết và 112 người bị thương, thiệt hại ước tính 318,7 tỷ đồng , giảm 32,6% so với cùng kỳ năm trước.

Trong lĩnh vực y tế, từ ngày 18/10 - 17/11/2025, cả nước có 46.100 trường hợp sốt xuất huyết (8 trường hợp tử vong); 19.900 trường hợp mắc bệnh tay chân miệng (1 trường hợp tử vong); 1.393 trường hợp sốt phát ban nghi sởi; 34 trường hợp viêm não vi rút; 11 trường hợp viêm màng não do não mô cầu; 6 trường hợp tử vong do bệnh dại.

Tính chung 11 tháng năm 2025, cả nước có 156.600 trường hợp mắc bệnh sốt xuất huyết (31 người tử vong); 116.000 trường hợp sốt phát ban nghi sởi (11 trường hợp tử vong); 78.500 trường hợp mắc bệnh tay chân miệng (1 trường hợp tử vong); 340 trường hợp viêm não vi rút (1 người tử vong); 95 trường hợp viêm màng não do não mô cầu (1 trường hợp tử vong); 68 trường hợp tử vong do bệnh dại.