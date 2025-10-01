Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Người đàn ông tử vong bất thường trong khách sạn ở TP.HCM

  • Thứ tư, 1/10/2025 21:35 (GMT+7)
Tối 1/10, Công an phường Đông Hưng Thuận, TP.HCM phối hợp các đơn vị chức năng điều tra nguyên nhân cái chết của một người đàn ông trong khách sạn trên đường Phan Văn Hớn.

Nạn nhân được xác định là ông L.Đ (68 tuổi, ngụ đường Nguyễn Tư Giản).

Xe của lực lượng chức năng đến làm việc tại hiện trường.

Trước đó vào chiều cùng ngày, ông Đ. được phát hiện đã tử vong trong phòng khách sạn. Vụ việc nhanh chóng được báo cho cơ quan công an.

Lực lượng chức năng có mặt phong tỏa hiện trường, tiến hành khám nghiệm. Đến khoảng 19h30, thi thể nạn nhân được đưa về nhà xác Bình Hưng Hòa để phục vụ công tác pháp y.

Hiện nguyên nhân tử vong đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

TP.HCM: Phát hiện 2 anh em ruột tử vong bên bờ suối

Nghe tiếng chó sủa bất thường, một người dân chạy ra kiểm tra thì phát hiện hai người hàng xóm là ông T. và ông Đ. nằm bất động bên bờ suối. Trước đó, hai nạn nhân câu điện từ trong nhà ra con suối để chích cá.

16:03 21/9/2025

3 mẹ con tử vong sau vụ va chạm giữa ôtô và xe máy ở TP.HCM

Ôtô đâm vào chiếc xe máy, sau đó cả hai phương tiện lao vào vườn cao su. Vụ tai nạn khiến cả 2 xe biến dạng, người mẹ và 2 con trên xe máy tử vong.

10:00 21/9/2025

Va chạm xe bồn, nam sinh lớp 11 tử vong ở TP.HCM

Nam sinh tử vong cạnh chiếc xe máy trên quốc lộ 13 (TP.HCM). Một xe bồn bị người đi đường giữ lại vì nghi có liên quan đến vụ tai nạn.

14:53 17/9/2025

