TP.HCM: Phát hiện 2 anh em ruột tử vong bên bờ suối

  • Chủ nhật, 21/9/2025 16:03 (GMT+7)
Nghe tiếng chó sủa bất thường, một người dân chạy ra kiểm tra thì phát hiện hai người hàng xóm là ông T. và ông Đ. nằm bất động bên bờ suối. Trước đó, hai nạn nhân câu điện từ trong nhà ra con suối để chích cá.

Ngày 21/9, Công an TP.HCM phối hợp Công an phường Phước Long (TP Thủ Đức cũ) khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân 2 anh em ruột được phát hiện tử vong bên bờ suối.

Thông tin ban đầu, khoảng 10 giờ cùng ngày, ông N.M.T. (50 tuổi) và em trai là ông N.M.Đ. (43 tuổi, cùng ngụ trong hẻm 614, đường song hành Võ Nguyên Giáp, phường Phước Long) câu điện từ trong nhà ra con suối phía trước để chích cá.

chich ca anh 1

Lực lượng chức năng đến hiện trường.

Đến khi một người hàng xóm nghe tiếng chó sủa bất thường và chạy ra kiểm tra thì phát hiện ông T. và ông Đ. nằm bất động bên bờ suối. Người này hô hoán, nhờ người dân đến kiểm tra và xác định hai nạn nhân đã tử vong.

Nhận tin báo, Công an phường Phước Long và Công an TP.HCM đến khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân.

Theo người dân địa phương, hai nạn nhân thường xuyên sử dụng điện để bắt cá tại con suối trên.

Nguyễn Dũng/Tiền Phong

