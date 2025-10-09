Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Xã hội

Người đàn ông tử vong bất thường sau cuộc nhậu cùng bạn

  • Thứ năm, 9/10/2025 17:15 (GMT+7)
  • 17:15 9/10/2025

Thi thể một người đàn ông được phát hiện tại cảng cá La Gi, tỉnh Lâm Đồng sau khi rơi xuống biển, được cho là tử vong sau cuộc nhậu cùng bạn thuyền.

Ngày 9/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng đang điều tra nguyên nhân tử vong có dấu hiệu bất thường của một người đàn ông tại khu vực cảng cá La Gi.

Dan ong tu vong anh 1

Thi thể ông P. được vớt đưa lên bờ vào tối 8/10.

Trước đó, tối 8/10, Công an phường Phước Hội, tỉnh Lâm Đồng nhận tin báo về việc một người đàn ông rơi xuống biển gần cảng cá La Gi, thuộc khu phố 11. Ngay sau đó, Công an phường Phước Hội cùng Bộ đội Biên phòng tỉnh Lâm Đồng và Đội Cảnh sát PCCC - CHCN khu vực VIII nhanh chóng có mặt tại hiện trường, triển khai tìm kiếm.

Sau hơn một giờ tìm kiếm, thi thể nạn nhân được tìm thấy và đưa lên bờ. Nạn nhân được xác định là ông H.T.P (53 tuổi, trú phường Phan Thiết, tỉnh Lâm Đồng), thuyền viên trên một tàu cá vừa cập cảng cá La Gi vào trưa 8/10.

Thông tin ban đầu, trước khi rơi xuống biển, ông P. cùng nhóm bạn thuyền viên tổ chức ăn nhậu trên tàu đang neo đậu tại cảng cá La Gi. Trong lúc uống rượu, giữa ông P. và một người trong nhóm đã xảy ra mâu thuẫn.

Phát hiện thi thể nam giới trên sông Bé TP.HCM

Thi thể nam giới khoảng 35-40 tuổi được phát hiện trôi trên sông Bé, đoạn cầu gãy thuộc xã Phước Hòa, TP.HCM. Danh tính nạn nhân vẫn chưa được xác định.

18:26 8/10/2025

Phát hiện thi thể người đàn ông bốc mùi trong nhà trọ ở Gia Lai

Ngửi thấy mùi hôi thối từ ngôi nhà trong khu vực, người dân phường Quy Nhơn Bắc (Gia Lai) phá cửa, phát hiện thi thể người đàn ông đang phân hủy.

16:16 2/10/2025

Phát hiện thi thể phân hủy trong lô cốt

Thi thể người đàn ông đang phân hủy được nhân viên điện lực phát hiện trong lô cốt bỏ hoang ở phường Bắc Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.

18:01 30/9/2025

Sách hay về xã hội

Văn minh Việt Nam - nhà dân tộc học Georges Condominas từng nhận xét tác phẩm này là “Cửa sổ để thế giới hiểu về Việt Nam”.

Sách Bàn về Quốc hội - những thách thức của những khái niệm là kết quả của cả một quá trình tích lũy và suy ngẫm của tiến sĩ Nguyễn Sĩ Dũng, nguyên Phó chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội.

https://tienphong.vn/nguoi-dan-ong-tu-vong-bat-thuong-sau-cuoc-nhau-cung-ban-tren-thuyen-post1785502.tpo

Thái Lâm/Tiền Phong

(Znews đặt lại tiêu đề bài viết)

Đàn ông tử vong Lâm Đồng Đàn ông tử vong Tử vong bất thường Tử vong cuộc nhậu La Gi Lâm Đồng

    Đọc tiếp

    Thu tuong Pham Minh Chinh: Chung ta phai vuot qua chinh minh hinh anh

    Thủ tướng Phạm Minh Chính: Chúng ta phải vượt qua chính mình

    45 phút trước 17:53 12/10/2025

    0

    Thủ tướng nhắc tới khẩu hiệu "Đổi mới hay là chết" tại thời điểm Đại hội VI và cho rằng, điều này nghĩa là chúng ta phải vượt qua chính mình, vượt qua giới hạn của bản thân mình, thì mới có đổi mới, mới phát triển được...

    Chay tang 15 chung cu o TP.HCM hinh anh

    Cháy tầng 15 chung cư ở TP.HCM

    1 giờ trước 17:16 12/10/2025

    0

    Lính cứu hoả nhanh chóng được điều động khống chế đám cháy chung cư. Vụ việc không gây thương vong về người.

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý