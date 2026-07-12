Người đàn ông ở TP.HCM trúng số 85 tỷ lại may mắn lần 5

Anh Bùi Văn Mạnh tiếp tục gặp may khi trúng 16 vé giải nhì của xổ số kiến thiết Long An, nhận 240 triệu đồng. Đây là lần thứ 5 người đàn ông này trúng thưởng.

Anh Mạnh (bên phải) trúng 16 vé giải Nhì của xổ số kiến thiết Long An hôm 11/7. Ảnh: NVCC.

Chia sẻ với Tri Thức - Znews, anh Tăng Thanh Bảo, chủ đại lý vé số Nhã Linh (phường Dĩ An, TP.HCM), cho biết chiều 11/7, anh Bùi Văn Mạnh (phường An Phú) trúng 16 tờ giải nhì vé số Long An. Bộ số trúng là 191688, với số tiền là 15 triệu đồng/tờ. Tổng giá trị giải thưởng là 240 triệu đồng.

"Hôm thứ 7 (ngày 11/7) tôi còn vài xấp vé chưa bán được. Anh Mạnh là khách quen nên lấy hết", anh Bảo nói và cho biết thêm toàn bộ vé anh Mạnh mang đến đổi đều còn nguyên vẹn và đủ điều kiện lĩnh thưởng.

Chia sẻ sau khi nhận tin vui, anh Mạnh nói chỉ mua để ủng hộ người bán vé số. "Tôi mua ủng hộ mấy tờ vé chót thôi. Không ngờ lại trúng nữa. Mừng lắm! Đây là lần may thứ 5 của tôi rồi", anh Mạnh vui vẻ nói.

Trước đó, anh Bùi Văn Mạnh được nhiều người biết đến khi liên tiếp gặp may với 4 lần trúng thưởng. Lần đầu, anh trúng giải Jackpot Power 6/55 của Vietlott với giá trị gần 84 tỷ đồng .

Sau đó, anh tiếp tục trúng 30 vé giải nhất của xổ số kiến thiết Bình Thuận, 16 vé giải ba của xổ số kiến thiết TP.HCM và mới đây là 24 vé giải nhì của xổ số kiến thiết Long An, trị giá 240 triệu đồng. Tổng giá trị các giải thưởng mà anh nhận được lên tới hơn 85 tỷ đồng trước thuế.

Trong cuộc phỏng vấn với Tri Thức - Znews, anh Mạnh cho biết đã duy trì thói quen mua vé số suốt 10 năm nay, mỗi tuần chi khoảng 300.000 đồng để thử vận may. Sau nhiều lần trúng số trong thời gian ngắn, anh Mạnh cho biết cuộc sống của gia đình không có nhiều thay đổi. Vợ chồng anh vẫn duy trì công việc như trước với quan niệm "ngồi ăn không thì núi cũng lở".

Người đàn ông trúng số 3 lần liên tiếp từng chạy xe Wave giao hàng Anh Bùi Văn Mạnh lần đầu chia sẻ về cách quản lý số tiền trúng thưởng khổng lồ, cũng như tâm nguyện lớn nhất đời mình dành cho đấng sinh thành.