Người đàn ông nhanh nhất Đông Nam Á đáng sợ thế nào

  • Chủ nhật, 14/12/2025 06:23 (GMT+7)
  • 21 phút trước

Sau khi lập kỷ lục tại nội dung 100 m, Puripol Boonson tiếp tục phá sâu kỷ lục SEA Games của chính mình trên đường chạy 200 m tối ngày 13/12 ở sân Suphachalasai (Bangkok).

Puripol Boonson SEA Games anh 1

“Người đàn ông nhanh nhất Đông Nam Á” bước vào nội dung 200 m tại SEA Games 33 trên sân nhà với vị thế không thể tranh cãi và gần như không có đối thủ. Tại vòng loại, Boonson không cần bung sức, vẫn dễ dàng về nhất để vào chung kết.
Puripol Boonson SEA Games anh 2

Tới chung kết, Boonson tỏ rõ quyết tâm, dễ dàng đánh bại các đối thủ khác với thời gian 20 giây 07.
Puripol Boonson SEA Games anh 3

Thành tích 20 giây 07 đã phá sâu kỷ lục SEA Games cũ (20 giây 37), do chính Boonson lập ra tại đại hội năm 2022 ở Việt Nam.
Puripol Boonson SEA Games anh 4

Tại Hà Nội năm 2022, trong lần ra mắt SEA Games ở tuổi 16, “Thần đồng tốc độ” Thái Lan Puripol Boonson giành 3 HCV ở các nội dung 100 m, 200 m và 4x100 m tiếp sức.
Puripol Boonson SEA Games anh 5

Một trong các bại tướng của Boonson ở Bangkok tối qua là chân chạy Việt Nam Ngần Ngọc Nghĩa.
Puripol Boonson SEA Games anh 6

Trước đó, tại cự ly 100 m nam hôm 11/12, Puripol làm nên lịch sử khi trở thành VĐV Đông Nam Á đầu tiên chạy dưới mốc 10 giây (9 giây 94). Kỷ lục cũ của SEA Games là 10 giây 17, kỷ lục cũ của Thái Lan là 10 giây 06 (lập bởi chính Boonson tại ASIAD 2023).

Puripol Boonson SEA Games anh 7

Thành tích 9 giây 94 giúp Boonson trở thành VĐV châu Á hiếm hoi đạt được cột mốc dưới 10 giây, sánh ngang với những chân chạy cự phách từ Trung Quốc hay Nhật Bản.
Puripol Boonson SEA Games anh 8

Với Boonson trong đội hình, tuyển điền kinh Thái Lan đang áp đảo ở SEA Games 33. Họ đã giành 9 huy chương vàng, hơn đoàn xếp sau Việt Nam 4 HCV và gần như chắc chắn sẽ kết thúc đại hội với vị trí dẫn đầu ở môn thể thao “nữ hoàng” này.
Puripol Boonson SEA Games anh 9

VĐV Thái Lan nhận được sự hâm mộ và quan tâm cực lớn từ truyền thông cả chủ nhà và khu vực.

Điền kinh Đông Nam Á vừa chứng kiến một cột mốc đáng nhớ khi Puripol Boonson tiếp tục khẳng định vị thế "thần đồng tốc độ" của Thái Lan.

Tối 11/12, điền kinh Đông Nam Á có "người đàn ông chạy dưới 10 giây", đó là thần đồng Thái Lan Puripol Boonson.

Ekitike khien Isak be mat hinh anh

Phong độ cao của Hugo Ekitike khiến tiền đạo người Pháp bị đem ra so sánh với Alexander Isak, bản hợp đồng trị giá gần 150 triệu bảng của Liverpool.

