Người đàn ông nhanh nhất Đông Nam Á đáng sợ thế nào

“Người đàn ông nhanh nhất Đông Nam Á” bước vào nội dung 200 m tại SEA Games 33 trên sân nhà với vị thế không thể tranh cãi và gần như không có đối thủ. Tại vòng loại, Boonson không cần bung sức, vẫn dễ dàng về nhất để vào chung kết.