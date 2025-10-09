Người đàn ông đẹp trai nhất Hong Kong hiện tại

Lâm Tuấn Hiền gây chú ý khi xuất hiện tại một khu du lịch để biểu diễn kịch nghệ. Tài tử được nhận xét thay đổi khó nhận ra so với thời đóng phim.

Theo tờ HK01, Lâm Tuấn Hiền sau khi rút khỏi giới giải trí vào năm 1996 đã chuyển hướng sang kinh doanh. Ông chủ yếu phát triển sự nghiệp tại Trung Quốc đại lục suốt nhiều năm.

Mới đây, dân mạng xôn xao khi Lâm Tuấn Hiền xuất hiện tại một khu du lịch để biểu diễn kịch nghệ thu hút khách. Trong clip, diễn viên hóa thân thành hoàng đế, nhiệt tình khuấy động không khí và giao lưu với khán giả phía dưới khán đài.

Lâm Tuấn Hiền hiện tại. Ảnh: Weibo.

Đoạn clip nhanh chóng được lan truyền trên mạng xã hội, kéo theo nhiều bình luận. Thậm chí, từ khóa Lâm Tuấn Hiền biểu diễn tại khu du lịch nhanh chóng lọt top tìm kiếm trên Weibo.

Dân mạng bày tỏ ngỡ ngàng trước ngoại hình hiện tại của nam diễn viên. Lâm Tuấn Hiền được nhận xét vẫn phong độ, khí chất. Dẫu vậy, ông để lộ dấu hiệu tuổi tác với gương mặt nhiều nếp nhăn. Nhiều người cho hay không nhận ra đây là "đệ nhất mỹ nam Hong Kong" cho tới khi đọc bình luận.

Lâm Tuấn Hiền từng là gương mặt đình đám trên màn ảnh Hong Kong thập niên 1980. Tên tuổi của ông được đông đảo khán giả biết tới sau bộ phim truyền hình Nam nhi bản sắc. Cuối thập niên 1980, Lâm Tuấn Hiền được xếp cùng hàng ngũ với các tiểu sinh hàng đầu TVB như Châu Tinh Trì, Lương Triều Vỹ, Lê Minh, Lưu Thanh Vân hay Ôn Triệu Luân.

Với gương mặt điển trai, thân hình cao ráo, Lâm Tuấn Hiền từng là hình mẫu “nam thần” trong lòng khán giả, thậm chí còn được truyền thông gọi là "mỹ nam số một Hong Kong”. Có tin đồn cho rằng ông từng từ chối tình cảm của Lâm Thanh Hà, song nam diễn viên đã phủ nhận chuyện này.

Khi thị trường phim ảnh Hong Kong bắt đầu suy thoái, Lâm Tuấn Hiền rút khỏi làng giải trí vào năm 1996 để chuyển hướng kinh doanh, chủ yếu phát triển sự nghiệp tại Trung Quốc đại lục suốt nhiều năm. Đến năm 2013, ông trở lại màn ảnh, đồng thời thành lập công ty sản xuất phim riêng và thỉnh thoảng cập nhật tình hình trên mạng xã hội.